Deddy Live nei Club: al via il tour nel 2022. Date e biglietti.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita venerdì 5 novembre 2021

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 5 novembre 2021 a cura di Fabio Fiume. Questa settimana parecchi sono i ritorni importanti e qualcuno pure inaspettato.

X Factor Live seconda puntata: gIANMARIA è pazzo, ma sempre sul pezzo. Eliminat*...

X Factor Live seconda puntata. Nella cornice super tecnologica del RePower inizia la serata delle cover, che ci ricorda tanto la serata sanremese, è divisa in.

Quali sono i dischi italiani del mese di novembre 2021? da Fedez a Il Volo ecco le principali uscite

In arrivo questo mese anche progetti celebrativi per Tiziano Ferro e Caterina Caselli .

Area Sanremo sempre più all'insegna della trasparenza: l'incontro della commissione e la proclamazione dei finalisti sarà in diretta social

L'idea, lanciata dal Presidente della Commissione di Valutazione, Franco Zanetti, ha ottenuto il consenso unanime da parte di tutti.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 5 novembre

Radio date 5 novembre. Nel radio date della settimana del 5 novembre arrivano i nuovi singoli di Fedez, Arisa, la collaborazione internazionale di Annalisa e tanti.

Anteprima video: Max Elli unisce chitarrista e cantautore nel singolo "L'Equilibrio delle cose"

Alla regia Gigi Goal che ci ha raccontato l'idea che ha scelto per valorizzare il brano.

Marco Mengoni annuncia "Materia (Terra)" il primo disco di un progetto declinato in tre album. Svelata tracklist, copertina e data di uscita

Undici brani inediti con due duetti per il primo capitolo di una trilogia. Fuori oggi il video "Cambia un uomo".

Sanremo giovani 2021: ecco le etichette e i numeri Spotify dei 45 semifinalisti

Tra i nomi dei semifinalisti diversi ex talent e hitmaker con milioni di stream.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Rocco Hunt video intervista: "La mia opera d'arte è una Rivoluzione"

Abbiamo chiacchierato con Rocco Hunt del suo nuovo progetto discografico in cui esprime se stesso in 15 tracce inedite.

Intervista a Nuvolari: il disco d'esordio "Lentamente" parla d'amore e....

Il cantautore pubblica il suo disco d'esordio ed è già pronto a presentarlo dal vivo .

Intervista a Sofia Tornambene: "DANCE MANIA Stereo Love è un progetto che mi ha permesso di scavare più a fondo dentro me stessa"

Il primo EP di Sofia Tornambene contiene il singolo "L'impossibile".

Videointervista a Gaia: "Con Alma ho guardato dentro di me"

Un nuovo disco, nuove collaborazioni e nuovi suoni. Conosciamo meglio il nuovo album di Gaia.

Intervista a Tiromancino che pubblica un disco indie che riesce a trovare le parole e i suoni per comunicare con tutti

Nell'intervista si parla delle nuove canzoni del tour e della capacità del cantautore di mettere d'accordo i cantautori di tutte le generazioni.

Sanremo giovani: lettera aperta a Amadeus... gli emergenti temono il televoto

Mancano ancora due mesi alla serata finale di Sanremo giovani 2021 ma il sottoscritto preferisce portarsi avanti e scrivere una lettera al Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Chi ci legge sa che il presentatore mi sta simpatico, almeno in relazione al Festival. Più che starmi simpatico provo ammirazione per il lavoro fatto in questi...

Deddy Live nei Club: al via il tour nel 2022. Date e biglietti.

Deddy annuncia le date del Deddy Live nei Club. Il tour vedrà Deddy esibirsi in tutta Italia. Le date sono prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Si.

Gué Pequeno: a dicembre un evento speciale al Fabrique di Milano

Gué Pequeno annuncia un esclusivo concerto al Fabrique di Milano. Gué Pequeno torna sul palco dopo una lunga pausa. Lo fa da protagonista in uno dei.

Rocco Hunt: da marzo il Libertà + Rivoluzione Tour. Date e biglietti

Rocco Hunt tour 2022. Rocco Hunt, dopo aver pubblicato il nuovo album Rivoluzione” (Epic/Sony Music), annuncia le date del tour Libertà + Rivoluzione Tour. Si comincerà il 4.

Le Vibrazioni in tour con l'orchestra di Beppe Vessicchio. Date e biglietti.

Le Vibrazioni tour 2021. Comincerà il 24 novembre 2021 dal Teatro Metropolitan di Catania il tour de Le Vibrazioni. La band tornerà a suonare dal vivo con.

Tiromancino: il ritorno in tour dal 2022. Date e biglietti.

Tiromancino tour 2022. Prenderà il via il prossimo 25 febbraio il tour dei Tiromancino nei teatri italiani. Sarà l'occasione per presentare dal vivo Ho cambiato tante.

Willie Peyote: dal 2 febbraio il tour 2022. Date e biglietti.

Willie Peyote sarà in tour dal 2 febbraio 2022. Si comincerà con il sold out di Roma. Per i concerti, organizzati da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà.

Francesco Gabbani: il suo nuovo singolo, "Spazio tempo", sarà la sigla della fiction Rai "Un professore"

La canzone arriva dopo il buon riscontro radiofonico ottenuto con "La rete".

Flaza: chiusa l'esperienza ad Amici 21 lancia due singoli: "Malefica" e "Nuvole"

I due brani sono fuori su etichetta Honiro Rookies.

Sick Luke: il testo del nuovo singolo La Strega del frutteto feat. Chiello e Madame

Sick Luke feat. Chiello e Madame presentano La strega del frutteto. Sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming La strega del frutteto (Carosello Records,.

Andrea Sannino sarà Renato Carosone nel musical Carosone l'americano di Napoli

Dal 5 novembre al Teatro Augusteo di Napoli.

Valerio Mazzei: in "Noi" la voglia di ricominciare senza guardare al passato con nostalgia

"Noi" segue i singoli di successo Sigaretta (post-caffè), Per davvero, Lungotevere, 12 Luglio e 24 ore.

Santoianni e The Andre: nel videoclip di "Forfait” la metafora della vita di chi fa canzoni

L'odissea di Santoianni e The Andre sulla Luna prende vita nel video ufficiale di Forfait.

Dopo la vittoria al LazioSound torna la One Girl Band 2.0 Ellynora con il singolo "No trouble"

Giuse The Lizia, il rap d'autore che ti contagia... in arrivo l'EP "Come minimo"

Il misterioso Xonous è fuori con il nuovo singolo, "Shazam", in duetto con Camille Cabaltera

Giorgieness pubblica il disco "Mostri" scritto alla fine dei vent'anni

New Ocean canta la libertà dell'istinto nel brano "Che bella storia"

Diletta: l'album "Sacro Disordine" racconta l'essere unici nell'imperfezione

6occia affronta il tema dell'identità sessuale nell'Ep "Quattro"

Anteprima video: il cantautore Tommaso La Notte cerca di parlare con qualcuno al cinema ma... questo è il video di "Passano i treni"

Peejay lancia "Che spettacolo", un brano dedicato a chi è fragile in amore

Certificazioni FIMI settimana 43: Blanco doppio platino in meno di due mesi, Ultimo disco d'oro in una settimana

Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 43: debutto in vetta per Solo di Ultimo

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 43: esordio di Tha Supreme sul podio

Certificazioni FIMI settimana 42: Salmo platino in tre settimane. Nuove certificazioni per Måneskin, Malika Ayane e Rkomi

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 42: Salmo lascia spazio ad Adele in vetta

Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 42: Chiello debutta sul podio

Alessandra Amoroso: "Tutto accade", venti di cambiamenti senza stravolgere il passato

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Rocco Hunt intervista Rivoluzione, un album ricco di duetti e cicatrici

Michele Bravi Cronaca di un tempo incerto intervista

Alessandra Amoroso Tutto accade... in un'intervista

Mannarino intervista sul nuovo album "V"

Seat Music Awards 2021 intervista a Diodato

Seat Music Awards 2021 intervista a Irama

Seat Music Awards 2021 intervista a Francesco Gabbani

Seat Music Awards 2021 intervista a Dj Matrix

Seat Music Awards 2021 intervista a Alessandra Amoroso

Seat Music Awards 2021 intervista a Aka 7even

Seat Music Awards 2021 intervista a Orietta Berti

Intervista Loredana Errore C'è vita in attesa del tour