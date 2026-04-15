15 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
15 Aprile 2026

Deddè torna con un invito a rallentare e a vivere “Senza Stress” feat Ciccio Merolla

Il brano si muove tra i vicoli e il mare, con una Napoli luminosa sullo sfondo, lontana dagli stereotipi e piena di vita. 

News di Lorenza Ferraro
Deddè presenta il nuovo singolo Senza Stress feat Ciccio Merolla
Condividi su:

In uscita venerdì 17 aprile per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, Senza Stress feat Ciccio Merolla è il nuovo singolo di Deddè, che torna con un invito a rallentare, a respirare e a vivere.

Groove, energia e identità partenopea. Potremmo sintetizzare così il brano, che ha un’anima funk-pop leggera, ma mai superficiale, ed è un susseguirsi di immagini vive, quotidiane, vere.

Di fatto, Senza Stress si muove tra i vicoli e il mare, con una Napoli luminosa sullo sfondo, lontana dagli stereotipi e piena di vita vera.

La cover del nuovo singolo di Deddè "Senza Stress"

DEDDè, “SENZA STRESS”: IL FEAT CON CICCIO MEROLLA

Il brano è frutto di un incontro. Ed ecco che, mentre Deddè mantiene una scrittura intima e immediata, Ciccio Merolla aggiunge profondità e ritmo, dando a Senza Stress una dimensione più fisica, da assaporare quasi sulla pelle.

Ma non è tutto! La loro collaborazione sancisce infatti anche un incontro tra due diversi modi di vivere e raccontare Napoli: uno più giovane e diretto, l’altro più profondamente segnato dal tempo e dalla musica.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Litfiba, Emma Nolde e La Niña, i primi artisti annunciati per il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma 1

Concerto Primo Maggio 2026: Litfiba, Emma Nolde e La Niña nel cast del Concertone di Roma
Fulminacci tour 2026 date e scaletta concerto 2

Fulminacci, tour 2026: Palazzacci e concerti estivi, calendario completo e scaletta
Madame Rosso come il fango copertina singolo 3

Madame, il nuovo singolo è Rosso come il fango: il punto in cui tutto si rompe in Disincanto
Lorenzo Salvetti, cantante di Amici 25 4

Amici 25: Lorenzo Salvetti verso uno dei manager più influenti d'Italia?
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 5

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Serena Brancale, Delia e Levante sorridono in mezzo alla folla durante il lancio di Al mio paese 6

"Al mio paese" di Serena Brancale: perché non ha senso chiedere alla musica di raccontare tutto il Sud
Il cast di Canzonissima 2026 sul palco di Rai 1 per la quarta puntata 7

Canzonissima 2026, quarta puntata: le pagelle in tempo reale della serata "La rivincita di Sanremo"
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Le pagelle dei cantanti della quarta puntata del Serale di Amici 2026 dell'11 aprile 9

Serale Amici 2026, le pagelle della quarta puntata: Riccardo sorprende, Angie pronta per i musical
Alessandro Errico Amici Maria De Filippi Nuvola 10

Amici di Maria De Filippi prima del talent: il caso Alessandro Errico e la canzone che non volevano

Cerca su A.M.I.