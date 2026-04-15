Deddè presenta il nuovo singolo Senza Stress feat Ciccio Merolla

In uscita venerdì 17 aprile per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, Senza Stress feat Ciccio Merolla è il nuovo singolo di Deddè, che torna con un invito a rallentare, a respirare e a vivere.

Groove, energia e identità partenopea. Potremmo sintetizzare così il brano, che ha un’anima funk-pop leggera, ma mai superficiale, ed è un susseguirsi di immagini vive, quotidiane, vere.

Di fatto, Senza Stress si muove tra i vicoli e il mare, con una Napoli luminosa sullo sfondo, lontana dagli stereotipi e piena di vita vera.

DEDDè, “SENZA STRESS”: IL FEAT CON CICCIO MEROLLA

Il brano è frutto di un incontro. Ed ecco che, mentre Deddè mantiene una scrittura intima e immediata, Ciccio Merolla aggiunge profondità e ritmo, dando a Senza Stress una dimensione più fisica, da assaporare quasi sulla pelle.

Ma non è tutto! La loro collaborazione sancisce infatti anche un incontro tra due diversi modi di vivere e raccontare Napoli: uno più giovane e diretto, l’altro più profondamente segnato dal tempo e dalla musica.