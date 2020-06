Anis Holydays è il titolo del primo singolo ufficiale in uscita con New Music International del giovanissimo rapper che è cresciuto artisticamente collaborando musicalmente con il fenomeno Anna di Bando.

Il brano esce su tutte le piattaforme digitali oggi, 12 giugno accompagnato dal video ufficiale che potete vedere qui a seguire.

Anis, nome d’arte di Anis Mtir, è già conosciuto al pubblico amante del genere per l’amicizia fraterna che lo lega alla concittadina Anna.

I due infatti hanno collaborato in passato e cantato insieme in pubblico ed oggi Anna è molto vicina ad Anis che lancia sul mercato il brano Holidays.

Anis Holydays

La canzone è un brano estivo che parla di vacanze, di estate e di partenze. Un treno regionale è infatti pronto ad intraprendere la sua corsa verso il mare… “e se salti su, c’è posto anche per te.”

Holidays, con produzione di Max Marcolini, vede l’inizio della collaborazione discografica con New Music International, l’etichetta indipendente attiva da oltre 30 anni sul mercato a 360°.

Anis Holydays testo e audio

Stacco un po’ e me ne vado via, penso proprio che me andrò al mare

Se tu baby vuoi accompagnarmi,c’è posto pure per te sul regionale

Stacco un po’ e me ne vado via, penso proprio che me andrò al mare

Se tu baby vuoi accompagnarmi, c’è posto pure per te sul regionale

Domani non lo so, ma oggi va così

Giuro, mi so’ rotto di stare in questa city

Sai che io volevo viaggiare il mondo ma mi mancano i soldi

Giuro per quello, almeno puoi offrirmi un drink e una siga

Così parto in viaggio a bordo del cervello

Così almeno mi libero per un momento

Da questi problemi e da vari sbatti

Mo’ che i soldi decidono quanto vali

Giuro troverò un modo per farne tanti

Io continuo dritto, la mia strada è scritta

Spero che non sia un altro vicolo cieco

Sto pensando a farli, si però di fretta

Quindi per nessuno tornerò indietro

Siamo gli unici vivi in mezzo a questi morti (ok)

Uno dei primi a non farlo come gli altri (ey)

Però per arrivarci tu non sai quanti rimpianti

Stavo nei miei cazzi e dormivo tardi (ey)

Sbalzi d’umore che toglieranno il sonno

Come minimo minimo fino a mezzogiorno

Non vederti con me, io rosico

Stasera mi sa che alzerò il gomito

Così almeno mi prendo bene (bene)

E diventa tutto perfetto (perfetto)

Come se non avessi niente (niente)

Come se non fosse mai successo (successo)

È l’ora di dire: “Cazzomene” (cazzomene)

E pensare un po’ a tutto il resto (pr-pr-pr-prr)

Stacco un po’ e me ne vado via, penso proprio che me andrò al mare

Se tu baby vuoi accompagnarmi, c’è posto pure per te sul regionale

Stacco un po’ e me ne vado via, penso proprio che me andrò al mare

Se tu baby vuoi accompagnarmi, c’è posto pure per te sul regionale

Conosciamo meglio Anis…

Anis nasce in Tunisia 19 anni fa e si trasferisce in Italia, a La Spezia, con la famiglia all’età di 3 anni.

Inizia a scrivere testi e musiche a soli 12 anni. È il fratello maggiore, con il quale ha un ottimo rapporto di confidenza e intesa, a comprendere che quella passione potrebbe diventare il suo futuro e quindi lo spinge a partecipare a diversi Contest nei quali effettivamente Anis riesce a posizionarsi sempre sul podio.

Così accade anche a 17 anni quando si iscrive ad un concorso rap live e presenta un suo brano inedito dal titolo 24/7.

Guadagna ancora una volta la finale che lui sceglie di condividere con la sua amica Anna, che duetterà sul palco con lui.

Riguardo a questa amicizia racconta…

“Anna ed io siamo legati da una amicizia fraterna e sapere che le cose le vanno alla grande mi riempie di gioia! Spesso cantiamo insieme e ci divertiamo di brutto! Anzi, magari canteremo insieme anche Holidays, questa estate, al mare, con i nostri amici!”

Potete seguire Anis su Instagram (qui) e su Facebook (qui) oltre che su Tik Tok.