De.Stradis canta l’esperienza dell’incontro nel disco “Appartengo al mare”

Appartengo al mare è il disco d’esordio del cantautore di origini pugliesi De.Stradis. L’album, anticipato dai singoli Un Vortice, Tu somigli e Cit. feat. Nico Arezzo, esce in digitale il 9 gennaio 2026.

Appartengo al mare (Sun Village x Senza dubbi – distribuzione Believe) è composto da undici tracce. I brani sono frutto di un percorso di crescita personale di De.Stradis, durato due anni. In questo periodo, il cantautore – tra gli otto finalisti di Musicultura 2024 con il brano Quadri d’autore – ha cercato di far emergere, tramite la scrittura, la parte più autentica della sua espressione creativa.

Il disco racchiude una duplice dimensione: una, più personale; e l’altra, collettiva. La prima è legata all’origine concreta del processo creativo, caratterizzato dal contatto fisico con l’acqua e dal movimento come generatore di pensieri. La seconda dimensione guarda alla comunità come luogo di resistenza umana e culturale.

A proposito dell’album, De.Stradis afferma: “All’inizio “Appartengo al mare” era un titolo legato a un gesto concreto: scrivevo molto in Puglia, d’estate, e il nuoto era diventato per me un atto creativo. Ogni volta che entravo in acqua le idee venivano a galla. Con il tempo però ho capito che questo titolo parlava soprattutto delle persone attorno a me: della loro umanità, del loro senso del gioco, della capacità di restare sensibili e intraprendenti. In questo disco ho sentito la responsabilità di raccontare la mia comunità, e alla fine mi è sembrato di fare un regalo non solo a me stesso, ma anche a loro”.

“Appartengo al mare”, un album dalla doppia anima

L’album segue questa doppia anima anche nella composizione dei brani. De.Stradis propone sonorità più cantautorali e acustiche, con attenzione ai temi sociali. Si spinge anche verso territori più elettronici e sperimentali, orientati alla ricerca interiore. Il cantautore propone il proprio sguardo sul mondo, trovando nel dialogo e nelle relazioni umane uno dei principali motori creativi. La scrittura nasce dall’osservazione, dal confronto, dalle conversazioni quotidiane. De.Stradis porta in musica l’esperienza dell’incontro.

In produzione, insieme a Filippo Bubbico, il cantautore ha voluto mettere al centro la canzone. Ha curato ogni dettaglio con precisione, senza eccedere negli elementi sonori. Ha utilizzato il nastro analogico, per conferire a ogni registrazione un valore unico e irripetibile. De.Stradis ha selezionato gli strumenti da usare, optando per pianoforte verticale, Pro 800, JU-06, Moog, Prophet, basso, batteria, chitarra, voci e pochi campioni percussivi.

Il disco è composto da 11 canzoni. Ecco qui di seguito la tracklist:

1. INTRO

2. APPARTENGO AL MARE

3. I PRIMI DELLA LISTA

4. 2000 MAI

5. UNA BANDA LARGA

6. CIT. feat. Nico Arezzo

7. RIVIVERE feat. Giargo

8. TU SOMIGLI

9. PILATO feat. Lorenzo Pellegrini

10. UN VORTICE

11. NON MI CAPISCO

De.Stradis live

De.Stradis presenta Appartengo al mare con alcune serate live, a partire da gennaio 2026. Ecco le date annunciate:

6 gennaio–LECCE –MentaLoft–in solo

28 gennaio –ROMA–Sala Tetro Malo @Murmurè –in solo

14 marzo–MILANO–Biko –full band

19 marzo–BOLOGNA -Cortile Cafè –full band

