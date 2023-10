Davide Van De Sfroos svela la tracklist di “Manoglia” e annuncia le date instore

Davide Van De Sfroos è pronto a lanciare il suo nono album di inediti in studio, “Manoglia” in uscita per BMG/MyNina, il 13 ottobre 2023.

L’album sarà disponibile solamente in vinile, in versione vinile colorato in edizione limitata e numerata, in CD e in download.

L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo che ne dà la titletrack.

Davide Van De Sfroos svela, quindi, la tracklist dell’album e annuncia 14 speciali appuntamenti instore in cui presenterà il suo nuovo progetto discografico.

“Manoglia” ha un’impronta naturalistica e ambientale, come si evince anche dal titolo “Manoglia” (“magnolia” in dialetto laghée), ed è per lui come se fosse un grande albero da cui germogliano le 11 foglie che, in autunno, scenderanno verso l’ascoltatore.

Davide lo definisce un album “ricco di tormentoni autunnali” che arriva dopo la fortunata pubblicazione, in digitale e in versione doppio vinile (in Top 10 della Classifica FIMI/GfK dei vinili più venduti in Italia), del disco “DAVIDE VAN DE SFROOS – LIVE 2022”.

“Manoglia” (tracklist)

1. LA BALLATA DEL MASCHERAIO

2. FORSI

3. CRISALIDE (LE ALI DEL FALCO)

4. MANOGLIA

5. LA CANZONE CHE NON C’È

6. SHANDEME

7. ZIA NORA

8. ANKAINKOO

9. EL GIUVANONN (IL BECCO DEL MERLO)

10. EL MEKANIK

11. FOGLIE AL VENTO

Davide Van De Sfroos – instore

Venerdì 13 ottobre – Milano – Feltrinelli (Piazza Piemonte) ore 18.30

Sabato 14 ottobre – Varese – Varese dischi ore 14.00

Sabato 14 ottobre – Como – Frigerio Dischi ore 17.00

Domenica 15 ottobre – Lecco – Discoshop ore 15.00

Lunedì 16 ottobre – Roma – Discoteca Laziale ore 17.30

Martedì 17 ottobre – Bologna – SEMM ore 18.30

Mercoledì 18 ottobre – Verona – Feltrinelli (via Quattro Spade) ore 18.00

Giovedì 19 ottobre – Brescia – Latteria Molloy ore 20.30 – in collaborazione con Feltrinelli Librerie

Venerdì 20 ottobre – Bergamo – NXT Station (Piazzale degli Alpini) ore 21.00 – in collaborazione con Feltrinelli Librerie

Sabato 21 ottobre – Sondrio – La pianola ore 16.00

Lunedì 23 ottobre – Mestre – Festival delle Idee – Centro Culturale Candiani ore 18.30 – in collaborazione con Feltrinelli Librerie

Mercoledì 25 ottobre – Torino – Oratorio San Filippo Neri ore 18.00 – in collaborazione con Feltrinelli Librerie

Sabato 28 ottobre – Perugia – Sala dei Notari

Lunedì 30 ottobre – Lugano – RSI ore 20.00

Il prossimo appuntamento live sarà il 29 febbraio 2024 al TAM – Teatro Arcimboldi Milano per una data evento organizzata e prodotta da MyNina in cui suonerà oltre ai suoi brani storici della trentennale carriera, le canzoni contenute nel nuovo album.

Immagine di copertina di Alessio Pizzicanella