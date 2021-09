Davide Van De Sfroos: otto appuntamenti instore per raccontare il suo Maader folk

Davide Van De Sfroos nuovo album: Maader folk.

A distanza di sette anni dall’ultimo album in studio esce il 17 settembre il nuovo disco del cantautore.

Una donna in copertina, una madre consolatrice, benevola entrata nei sogni di Davide Van De Sfroos per ricordargli l’origine folk del suo mondo e suggerirgli il titolo del nuovo album.

Maader folk, fuori negli store fisici e digitali per BMG/MyNina, è il coraggioso viaggio in 15 tracce che Van De Sfroos ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana.

Un viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara.

In sintesi Davide Van De Sfroos lo descrive così:

Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato

Canzoni piene di storia e di storie, che hanno dovuto attendere il periodo del lockdown per uscire: alcune hanno visto la luce pochi giorni prima di registrare, altre sono rimaste nascoste per anni in un cassetto.

È il caso di OH LORD, VAARDA GIO, il primo singolo che è una preghiera libera e solenne dalle sonorità gospel, potente inno in cui le voci di Davide Van De Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari si amalgamano fino a fondersi in una sentita richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù.

Il forte significato del brano, impreziosito dalle alchimie sonore di Taketo, è esemplificato nel videoclip presentato nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia: un inedito grandangolo sul quotidiano dell’intellettuale Mauro Corona, racconto in musica della dimensione più pura del dialogo tra l’uomo, il divino e il mondo.







Le 15 tracce dell’album saranno presentate in una serie di appuntamenti instore in giro per l’Italia, dove l’artista incontrerà i fan per condividere con loro la genesi e le storie del nuovo progetto discografico.

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop)

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli)

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli)

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)

Foto di copertina di Fabrizio Cestari