David di Donatello 2021: niente premio per Laura Pausini... vince Checco Zalone

David di Donatello 2021 tutti i premiati della serata.

La festa del cinema italiano è tornato in presenza dopo l’edizione in lockdown dello scorso anno. La cerimonia si è aperta con Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globe e dalla nomination agli Oscar, che ha cantato live la sua Io sì (Seen).

Ciò nonostante la cantante non è riuscita a portare a casa l’ambita statuetta, che si contendeva tra gli altri con Claudio Baglioni, e che invece è stata assegnata a Checco Zalone (ci verrebbe da dire, siamo in Italia, con tutto il rispetto) che ha trionfato con la sua Immigrato tratta dal film Tolo tolo.

La Pausini si è esibita in una nuova versione dal Teatro dell’Opera di Roma totalmente vuoto.

“Il mio babbo da bambina mi ha detto che dovevo sognare in grande e io l’ho fatto perché tutti meritano di essere visti e amati per essere insieme una famiglia per tutta la vita che abbiamo davanti“. ha commentato la cantante.

Zalone invece, a premio ricevuto ha esordito con “Se lo sapevo venivo Mariangela! Qui dormono tutti, anche mio figlio. Non gliene frega niente“.

Dal film La vita davanti a sé, pellicola di cui il brano cantato da Laura Pausini, a vincere il premio è stata, meritatamente, Sophia Loren che ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista.

Il premio per il Miglior compositore è andato a Gatto Ciliegia contro il grande freddo.

David di Donatello 2021 i premiati

Miglior film

Volevo nascondermi per la regia di Giorgio DIRITTI

Miglior regia

Volevo nascondermi di Giorgio DIRITTI

Miglior regista esordiente

I predatori di Pietro CASTELLITTO

Miglior sceneggiatura originale

Mattia TORRE per Figli

Migliore sceneggiatura non originale

Lontano lontano di Marco PETTENELLO – Gianni DI GREGORIO

Miglior produttore

Miss Marx (Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE)

Migliore attrice protagonista

Sophia LOREN per La vita davanti a sé

Miglior attore protagonista

Elio GERMANO per Volevo nascondermi

Migliore attrice non protagonista

Matilda DE ANGELIS per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior attore non protagonista

Fabrizio BENTIVOGLIO per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Migliore autore della fotografia

Matteo COCCO per Volevo nascondermi

Migliore compositore

GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS per Miss Marx

Migliore canzone originale

Tolo Tolo Titolo: IMMIGRATO Musica e testi di: Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO Interpretata da: Luca MEDICI

Migliore scenografia e arredo

Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA – Paola ZAMAGNI per Volevo nascondermi

Migliore costumista

Massimo CANTINI PARRINI per Miss Marx

Miglior truccatore

Luigi CIMINELLI – Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up) per Hammamet

Miglior acconciatore

Aldo SIGNORETTI per Volevo nascondermi

Miglior montatore

Esmeralda CALABRIA per Favolacce

Miglior suono

Volevo nascondermi Presa diretta: Carlo MISSIDENTI Microfonista: Filippo TOSO Montaggio: Luca LEPROTTI Creazione suoni: Marco BISCARINI Mix: Francesco TUMMINELLO

Migliori effetti visivi

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Stefano LEONI, Elisabetta ROCCA

Miglior documentario

Mi chiamo Francesco Totti di Alex INFASCELLI

Miglior film straniero

1917 di Sam Mendes (01 Distribution)

David Giovani

18 regali di Francesco AMATO