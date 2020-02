David di Donatello 2020. Il 3 aprile prossimo si svolgerà la 65esima edizione dei David di Donatello.

Tra gli artisti candidati nelle sezioni musicali troviamo il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, Brunori Sas e Aiello.

Il più importante premio cinematografico italiano saranno trasmessi in diretta su Rai 1 il 3 aprile.

David Di Donatello 2020 le nomination

Andiamo quindi a scoprire quali sono le nomination che riguardano le due categorie musicali.

Migliore musica

In nomination L’orchestra di piazza Vittorio per Il flauto magico di piazza Vittorio, Andrea Farri per Il primo re, Nicola Piovani per Il traditore, Dario Marianelli per Pinocchio e Thom Yorke per Suspiria.

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Veniamo alla categoria riservata alla miglior canzone originale contenuta in una colonna sonora.

Nomination per Festa di Aiello contenuta nel film Bangla, Rione Sanità di Ralph P da Il sindaco del rione Sanità, Un errore di distrazione di Brunori Sas inserita nel film L’ospite.

Chiudono la cinquina ancora una volta Thom Yorke per Suspirium, brano appartenente alla colonna sonora del nuovo Suspiria, e infine nomination per il fresco vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, con il brano che dà il titolo al suo ultimo album (qui la nostra recensione), Che vita meravigliosa.

Qui a seguire la nostra intervista video al cantautore realizzata qualche giorno fa.