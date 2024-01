Daria Huber: “Verde semaforo” è un invito a seguire cuore e istinto

Daria Huber pubblica il singolo “Verde semaforo”, disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 gennaio 2024. Con questo brano, l’artista si propone per la prima volta non solo in veste di cantautrice, ma anche di produttrice musicale.

“Verde semaforo” racconta la necessità di mettere da parte la ragione e seguire il proprio istinto. Ciò, nonostante la consapevolezza che farlo probabilmente non porterà sulla strada più semplice. Attraverso un testo intimo e delicato, il brano ripercorre i momenti importanti di una storia che sta giungendo al termine. Ed esprime il desiderio di riconciliazione, con se stessi e con l’altro.

Sotto il profilo musicale, “Verde semaforo” è un brano indie-pop che alterna momenti più intimi nelle strofe e un’esplosione nei ritornelli. La canzone è caratterizzata dalla presenza di synths, chitarre elettriche e un pianoforte incalzante. Si aggiunge un coro, destinato a restare nella testa dell’ascoltatore.

Nel presentare il brano, Daria Huber ha raccontato così questa sua prima esperienza da produttrice. “Quando ho scritto Verde semaforo ho subito avvertito una grande magia e per questo ho cercato di lavorare il brano con diversi produttori, non arrivando però mai ad un risultato che rispecchiasse esattamente ciò che io immaginavo per questa canzone. Ad un certo punto, un po’ come una sfida contro me stessa, ho preso la decisione di provare a produrlo interamente da sola, cosa che non avevo mai fatto prima, e devo dire che è stata una delle decisioni migliori che potessi prendere. Questo brano mi ha insegnato tanto e mi ha travolta completamente. Non vedo l’ora di condividerlo con le persone”.

“Verde semaforo” segue ai due singoli “Voce” e “In natura vince”, usciti nella seconda metà del 2023. Con questo nuovo brano, Daria Huber continua il viaggio musicale alla scoperta della propria natura, proponendo autenticità e sonorità coinvolgenti.