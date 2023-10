Daria Huber in Voce: “ho deciso che era ora di cambiare le cose e darmi un’opportunità”

Daria Huber ha lanciato il nuovo singolo “Voce”, fuori dal 22 settembre con distribuzione indipendente.

“Voce” è prodotto dalla stesa Daria in collaborazione con Alessandro Casagni ed è un brano con un testo ricco di sincerità in cui Daria Huber racconta il percorso verso il raggiungimento dei suoi sogni e le difficoltà percepite a causa dell’ambiente tossico che in alcuni casi si crea nell’industria musicale.

Per la prima volta è coinvolta in ogni tipo di scelta, sia artistica che editoriale, riguardante il suo progetto musicale.

“Per tanto tempo mi sono sentita dire in che direzione dovevo muovermi dal punto di vista musicale, sentendomi poco libera di esprimermi, fino ad arrivare a perdere la gioia di fare musica.

“Voce” mi è arrivata come uno schiaffo in faccia e mi ha fatto ricordare perché amo scrivere canzoni. Il mio obiettivo oggi è non dimenticarlo mai.

Durante il mio percorso sono stata messa per troppo tempo in sala d’attesa.

Nessun momento sembrava adatto a chi lavorava con me per far uscire la mia musica. Sentivo di star lasciando delle canzoni in cui credevo su una mensola a prendere polvere e, ad un certo punto, ho deciso che era ora di cambiare le cose e darmi un’opportunità”

“Voce” segna, quindi, il debutto di Daria Huber tra gli artisti indipendenti. Una scelta “necessaria” per poter essere se stessa al 100%.

“Voce” – CREDITS:

Scritto da: Daria Huber

Composto da: Daria Huber, Alessandro Casagni

Prodotto da: Alessandro Casagni, Daria Huber

Mix e Master: Ellis Colin

Artwork: Marcella Huber, Daria Huber

Foto di: Marcella Huber