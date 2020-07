Dardust annuncia le prime date live dell’estate in piano solo

Dardust torna dal vivo quest’estate in piano solo, dopo il successo dell’appuntamento in live streaming dalla suggestiva cornice de La Cuma, l’artista annuncia le prime nuove date:

LOST IN SPACE

25 luglio – Festa della Marina – San Benedetto del Tronto (AP)

31 luglio – La rocca del Leone – Castiglione del lago (PG) 28 agosto – Ulisse Fest – Rimini

info su http://www.bpmconcerti.com/

LOST IN SPACE è un concerto-racconto in piano solo dei viaggi musicali legati alla trilogia discografica di Dardust: nel fluire dello spettacolo, “7”, l’esordio scritto e registrato a Berlino, intreccia le proprie note e immaginari in “Birth”, nato tra le nevi e i freddi paesaggi islandesi di Reykjavik.

Spazio in scaletta anche alle suggestioni della nuova produzione S.A.D. Storm and Drugs, registrata tra Londra ed Edimburgo. Attraverso un viaggio nello spazio Dardust porterà in scena uno dei progetti strumentali di musica neoclassica ed elettronica tra i più interessanti e di successo del panorama italiano ed internazionale.

Biografia Dardust

Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo con all’attivo 35 milioni di riproduzioni. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl e l’NBA All Star Game.

Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 40 dischi di Platino. Dardust è il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. Dardust è una missione che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavik – Londra e da questi luoghi riparte per la stesura di una trilogia discografica che vede ciascun capitolo dedicato alle tre città ispiratrici, iniziando proprio dalla metropoli tedesca con la registrazione del disco di debutto 7 negli studi Funkhaus, tuttora caratterizzati da una specifica atmosfera e connotazione temporale, proseguendo in Islanda presso il Sundlaugin Studio, per terminare l’ultima tappa in UK.

Dardust si affaccia alla scena internazionale come uno dei pianisti della nuova generazione che unisce il mondo minimalista pianistico dai temi pop e mediterranei alle suggestioni electro-ambient nord europee. Dardust è un progetto multidimensionale che unisce l’emozione della musica in una cornice live di sorprendenti effetti visual.