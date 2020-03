Dardust: fuori il video di “Beautiful Solitude”, brano nato a Edimburgo

E’ uscito Beautiful Solitude, il nuovo videoclip di Dardust, tratto dall’album S.A.D. Storm And Drugs uscito per Sony Music Masterworks e Artist First lo scorso mese di gennaio (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Il brano chiude l’album di Dardust e il videoclip porta la firma del regista Alessio Panichi.

”Questo brano e questo video sono nati in un mio lungo momento di solitudine a Edimburgo dove è nato S.A.D. Mi sembrava perfetto in questo periodo in cui molti di noi possono sentirsi soli e in cui dovremmo cercare di trovare una bellezza a questa solitudine. Il desiderio nasce da una mancanza, e ora che manca la possibilità di abbracciarsi e vedersi, riscopriamo un desiderio dell’altro che è inedito e meraviglioso. Appunto, il claim del brano è vivi la tua solitudine e rendila meravigliosa. Mi piace inoltre pensare che in questa solitudine possa nascere una spinta alla creatività più potente e inedita. Creatività al servizio degli altri e quindi di ritorno anche “luce” per noi stessi. Nella speranza di tornare molto presto ad abbracciarci. Musicalmente Beautiful Solitude è un omaggio ai Sigur Ròs, che per primi mi hanno insegnato a vivere la solitudine con quel senso di meraviglia, che ho portato con me mentre giravo l’Islanda durante il periodo di ricerca musicale di questa trilogia che si chiude con S.A.D.”.

Queste le parole con cui l’eclettico artista descrive Beautiful Solitude.

DARDUST

In questi giorni Dardust ha lanciato su Spotify una playlist creata chiedendo ai fan e agli artisti di segnalare il brano che meglio rappresenta il concetto di Beautiful Solitude.

L’idea è quella di creare una playlist per unire le persone condividendo la bellezza che si può trovare in un periodo di solitudine.

Foto di Emilio Tini