Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

J-Ax ha conquistato il Premio Miglior Videoclip Italiano per "Una Voglia Assurda". La consegna in occasione della serata finale di IMAGinACTION.

di Massimiliano Longo

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...

E' uscito il 28 agosto l'Ep di Dardust SAD Piano Solo. Il disco raccoglie le versioni inedite al piano di alcuni brani contenuti in SAD Storm And Drugs.

Arriva il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto da Ultimo

Terza prova in veste di autore per Ultimo dopo "Risparmio un sogno" per Bianca Atzei e "L'odore del caffè" per Renga.