Danielle, l’amore in due atti: fuori i singoli Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore selvaggio

Danielle Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore selvaggio, doppia uscita.

Dopo due mesi di live Italia e X Factor 2024 sotto l’ala attenta di Manuel Agnelli, Daniele “Danielle” Gasperini è pronto a riaccendere il palco con un nuovo respiro.

Escono due nuovi singoli – Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore selvaggio – in distribuzione per Talento/ADA Music Italy, preludio a un secondo disco attesissimo in autunno.

Due storie in un solo battito

Avevo già raccontato Danielle come un’anomalia positiva: il suo fascino bucolico, la voce “non decodificabile” e una sincerità che colpisce al cuore fin dalle audizioni

Ora, quei colori emotivi tornano, plasmati da due canzoni che si fronteggiano e si completano.

Mi baci, ti guardo, mi sciolgo è una fiaba rock moderna: un inno alla rinascita, un brano che “scivola tra innamoramento e stupore”, come una sveglia dell’anima. Danielle racconta:

Mi baci, ti guardo, mi sciolgo è una fiaba rock moderna dove c’è un glorioso lieto fine che prende vita in un lungo assolo di chitarra. Vivere un grande amore è il sogno di ogni essere umano, e quando succede, ogni tratto della nostra esistenza prende una forma più morbida, più dolce, facendoci amare anche cose che prima non riuscivamo a sentire. Arrivato nel periodo più nero della mia vita, l’incontro con l’amore è stato essenziale per la mia risalita, per la mia musica, per la mia vita tutta.

Un assolo di chitarra epico, la delicatezza che cresce nelle note e si scioglie in un abbraccio sonoro.

Dall’altro lato, Cuore selvaggio è l’istantanea del lutto post-relazione: immagini nitide, sensazioni sospese, uno sguardo doloroso su cuori che scappano, radici dimenticate.

Danielle ammette:

Spesso, quando tutto crolla, si scappa nei sogni di qualcun altro dimenticando di curare i propri, alimentando un’altra realtà che non ci appartiene fino ad arrivare a dimenticarsi il nascondiglio del proprio cuore. Dov’è il mio cuore? Chi me l’ha rubato? Ce l’hai tu? Il mio cuore è scappato per troppo tempo davanti a tutto questo, dimenticandosi la sua casa, la sua radice. Ora è qui, con me

Coerenza sonora: fragilità e potenza

Danielle restituisce nelle sue canzoni quella tensione tra la scalpitante potenza emotiva e il sussurro interiore.

I due singoli formano così un racconto circolare: l’abbandono e la rinascita, il furore emotivo e il vuoto che spaventa. Un’autobiografia a cuore aperto, tra chitarre che esplodono e parole che sussurrano, dove la parola “esperienza” non è retorica ma gesto artistico autentico, esattamente come scrivevo nei miei pezzi sugli stadi emotivi captati da Danielle.

Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore selvaggio non sono solo singoli: sono l’inizio di un nuovo capitolo. Un capitolo che ha già la forza dell’esperienza e il brivido della scoperta. Danielle non si limita a raccontare l’amore: lo accompagna, lo fa vibrare, lo costruisce.

Bentornato, Danielle. Attendiamo il nuovo album previsto dopo l’estate.