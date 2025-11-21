21 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
News
Condividi su:
21 Novembre 2025

Danielle tra Mombaroccio, X Factor e un nuovo inizio: “Ho fatto uscire tutto quello che avevo dentro”

Il cantautore marchigiano ci racconta il suo percorso fino ad ora.

News di Anna Ida Cortese
Danielle presenta il progetto ‘Tu, Noi e Altre Storie’ e parla del dopo X Facto
Condividi su:

Danielle intervista poco prima del suo Live a Milano.

Arriva a ridosso dei suoi nuovi appuntamenti live con un bagaglio pieno di storie, canzoni e un disco nato in solitudine, Tu, Noi e Altre Storie.

Dopo l’esperienza a X Factor e mesi passati chiuso nel suo studio tra le colline di Mombaroccio, il cantautore è pronto a portare sul palco un progetto che rappresenta una vera riapertura, un nuovo inizio.
La quiete della campagna è ancora il suo luogo sicuro.
Quella è la mia zona franca. Milano è bella, ma densa. Io lì tra gli animali e il silenzio sono protetto, torno a respirare, racconta.

Ed è proprio in quella quiete che ha scritto e registrato tutto il disco: giorni e notti a suonare senza sosta, quasi in trance creativa.

Ho lavorato 24 ore su 24 per mesi. Non mi sono fermato mai. A un certo punto il disco è semplicemente uscito

Un progetto che nasce dalla musica, prima di tutto: dagli accordi, da intuizioni che diventano voce, e poi parole.

Parto sempre dalla musica, è la mia prima lingua. Quando un giro mi emoziona, la voce arriva da sola

Anche i temi erano già lì, pronti.

Erano dentro di me da tempo. X Factor ha accelerato tutto: non hai tempo per pensare alla tua musica lì dentro. Quando sono uscito, dopo un mese ho buttato fuori tutto

Una scrittura che diventa specchio
Molti brani sono autobiografici, ma non si fermano a lui.

Scrivo storie mie, ma anche storie che viviamo tutti. Mi rendo conto che certe ferite, certe sensazioni, sono universali. Questo mi spinge ancora di più a raccontarle

Tra i pezzi del disco, uno gli sta particolarmente a cuore: Non è più estate.
Ogni volta che la ascolto mi gaso. Sono felice di averla scritta

L’estetica anni ’80
Una cifra distintiva del suo suono è l’amore incontrollabile per gli anni ’80.

È un decennio che mi appartiene. Anche le cose più trash. C’è una polvere, una nostalgia che mi porto dietro da quando sono piccolo.

Foto di Giulia Bianco

All Music Italia

Articoli più letti

Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 1

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 2

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 3

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 4

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 5

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 6

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 7

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 8

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 9

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 10

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia

Cerca su A.M.I.