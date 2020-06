Daniele Silvestri: ecco le prime date de La cosa giusta tour

Daniele Silvestri annuncia le prime date del suo nuovo tour estivo. Lo spettacolo, intitolato – non a caso – La cosa giusta, si annuncia come un vero e proprio tour di 15-20 tappe. Il debutto è previsto per il 18 luglio 2020 a Villafranca di Verona.

Il cantautore torna a suonare dal vivo nel rigoroso rispetto delle norme contro il Coronavirus, che per i concerti impongono un massimo di mille spettatori in spazi aperti. “Ma oggi quelle mille persone valgono uno stadio“, afferma Daniele Silvestri.

L’artista non nasconde la gioia e l’emozione di tornare ad esibirsi. “Solo un mese fa sembrava impossibile e invece suoneremo. Con serietà ma con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia.

E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Avrà un sapore diverso e anche per questo non è stato facile trovare un nome al tour che suonasse ottimistico senza dimenticare tutta la sofferenza che c’è stata. Ma sarà comunque una sfida. E le sfide ti impongono di cambiare.

Comunque andrà, sarà qualcosa di unico e irripetibile“.

Daniele Silvestri ha valutato attentamente con la sua agenzia la possibilità di riprendere i live. “Abbiamo valutato se ci fossero i margini per poterlo fare in sicurezza e con la salute al primo posto: c’erano, e allora ci proviamo. Con il buon senso si possono superare paletti e polemiche. Ritrovarsi vuol dire che le cose vanno meglio“.

Il cantautore confessa che lo spirito dei concerti sarà lo stesso del 4 maggio. “Quando in un misto di voglia e paura abbiamo ricominciato ad uscire di casa dopo il lockdown. L’emozione c’è, ma è quella di un bambino che va alla scoperta delle piccole cose. E’ pura gioia e speriamo di trovarla anche nel pubblico che verrà ad ascoltarci“.

Ecco le prime date annunciate de La cosa giusta tour:

18 luglio – Villafranca di Verona

1, 2, 3 agosto – Roma

6 agosto – Grado (Gorizia)

9 agosto – Berchidda (Sassari)

29 agosto – Taormina – Teatro Antico.

Sul palco de La cosa giusta tour, Daniele Silvestri sarà accompagnato da Piero Monterisi alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti alle tastiere e sintetizzatori, Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro al fagotto e tromba, Jose Ramon Caraballo Armas alla tromba e percussioni, Duilio Galioto alle tastiere. A questo proposito, il cantautore rivela: “E’ importante ed è un grande orgoglio che un bel po’ di lavoratori tornino a respirare – liberamente e dignitosamente – insieme a me. Insieme a noi. Condividere è come vivere… di più“.

Il tour è prodotto e organizzato da OTR Live.