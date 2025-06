Daniele Incicco: da una multa di Equitalia ecco “Zero pensieri”

Dopo Piccola, rilasciato a gennaio, Daniele Incicco pubblica il nuovo singolo Zero pensieri. Il brano, disponibile negli store digitali dal 27 giugno 2025, è accompagnato da un videoclip ufficiale visibile su YouTube.

Zero pensieri è il secondo atto del percorso solista di Incicco, frontman e co-fondatore dei La Rua. La canzone è nata da un episodio reale vissuto dall’artista: l’arrivo di una multa da parte di Equitalia. Daniele racconta: “Ho lasciato la raccomandata sul comodino e non ho dormito per tutta la notte. La mattina mi sono svegliato, ho preso la chitarra e ho scritto ‘Zero Pensieri’”.

Il cantante ha scelto di fare della realtà – anche la più scomoda – materia viva per la sua musica. Così, la multa ricevuta da Equitalia diventa il pretesto per raccontare le difficoltà quotidiane, con leggerezza e spirito di liberazione. Daniele Incicco trasforma un aneddoto personale in un messaggio collettivo, rivolto a tutti. Il risultato è un brano fresco, spensierato e pieno di verità.

Incicco ha scritto testo e musica del brano, pubblicato dall’etichetta Lungomare. Il cantautore ne ha curato anche la produzione, insieme a Charlie Mariani e Nacor Fischetti.

Daniele Incicco, il video di “Zero pensieri”

Zero pensieri è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato da Alessandro Marconi. Il montaggio è ad opera di Giacomo Triglia, già al fianco di Ligabue, Brunori Sas e Levante. Il video, per scelta di Incicco, è ambientato nella sua terra e tra la sua gente. Le riprese si snodano tra le case della sua piccolissima frazione, Contrada Lago, nel cuore delle Marche, dove ogni volto è familiare.

Nel video compaiono proprio le persone con cui Daniele Incicco è cresciuto: i suoi compaesani, i vicini, gli amici d’infanzia. Persone che hanno risposto con entusiasmo all’invito di Daniele a scendere in strada, a cantare con lui, a farsi parte attiva del racconto. Questo piano sequenza corale diventa parte integrante della narrazione, facendo di Zero pensieri un atto d’amore verso la propria terra e le proprie radici.

A rendere ancora più speciale il video, va segnalata la partecipazione di alcuni componenti della storica Banda Musicale “Città di Montalto delle Marche”, fondata nel 1846.