L’artista Dandy Turner, dopo la pubblicazione di un suo video su TikTok, è stato vittima di alcuni attacchi di bodyshaming nei commenti e nei messaggi privati di Instagram.

A seguito degli attacchi di bodyshaming, Dandy Turner ha pubblicato un video, sul suo profilo Instagram, nel quale mostra alcuni dei messaggi ricevuti: “me lo immaginavo più bello”, “ma questo è davvero Dandy? avrà 40 anni”, “ti facevo più carino”.

Con il video, sottotitolato “da oggi parlerà solo la mia musica”, Dandy Turner annuncia di voler “oscurare” la propria immagine per lanciare un messaggio contro questa forma di bullismo.

A post shared by DANDY TURNER (@thetruedandy) on Aug 10, 2020 at 5:51am PDT

“Parto col dirvi che mi sono stancato, perché io comunque faccio musica per farvi stare bene e perché vedo che molti di voi si rispecchiano nei miei testi, e questo fa stare bene me. Infatti, tempo fa, ho scritto una canzone. In questa canzone c’era un testo che faceva: starò bene quando la mia musica farà bene agli altri. E’ così. Posso dirvi che io ho pubblicato un TikTok dove mi sono rivelato per quel che ero, nelle mie semplicità e sono stato attaccato. Per cosa sono stato attaccato? Per aver fatto cosa? È facile giudicare dietro ad uno schermo. Quindi mi sono stancato e vi posso dire che io non ci metterò mai più la mia faccia, ma parlerà la musica. Mi dispiace per tutti quelli che comunque si erano abituati all’idea di vedermi, ma non sarà più così… E mi dispiace davvero davvero tanto. Detto questo aspettatevi un nuovo singolo, aspettatevi nuova musica e aspettatevi un Dandy un po’ più incazzato, tutto qui”