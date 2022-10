Torna Crytical con “L’alba” un flusso di coscienza in cui riparte raccontando sacrifici e paure

Crytical L’alba testo con un flusso di pensieri in pieno stile conscious per il nuovo singolo del rapper abruzzese che il grande pubblico ha conosciuto nell’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi.

Francesco Paone, questo il vero nome di Crytical, rapper classe 2004, ha iniziato la sua carriera giovanissimo, a 13 anni, nell’ambiente Underground con i contest di freestyle nella sua regione fino ad arrivare all’ambito Tecniche Perfette.

A dicembre 2022 è entrato a far parte della scuola di Amici dove ha pubblicato i singoli Casa mia e Le mie parole sono armi.

Lo scorso 30 giugno ha pubblicato il singolo Sarà che il vento fa male e si è esibito live con più di 30 date. Ora è il momento di nuova musica con L’alba.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 ottobre su etichetta Romance.

Ne L’Alba Crytical racconta i risultati raggiunti con l’impegno e i sacrifici e lo fa con una sincerità disarmante, con un flusso di pensieri in pieno stile conscious e un ritornello viscerale, facendo emergere le emozioni e le paure di tanti cantanti che possono uscire fuori da un talent.

Ecco come parla di questo brano l’artista:

“Ho scritto una canzone che possa rappresentare la base per un nuovo viaggio artistico che spero duri il più a lungo possibile. Ho voluto parlare a me stesso del passato e fargli capire cosa sta vivendo. Catapultarmi da un momento all’altro in un mondo così grande comporta tante cose, e io le sto sentendo tutte. Ultimamente dormo poco, sono sveglio fino all’alba e proprio con i primi raggi del sole riesco ad essere sincero con me stesso e trascriverlo su un foglio. L’alba rappresenta l’inizio di una nuova giornata, e in questo caso, di una nuova vita.”

Il pezzo è stato prodotto da Ninety, Tom Beaver e Alberto de Sanctis con Mix e Master a cura di Marco Vannucci.

Qui a seguire la cover di Federico Santucci e il testo del singolo.

Crytical L’alba testo

Cosa rimpiango adesso? Che vivo un successo, che ho uno stipendio per mangiare, vivere e fare sesso

Cosa rimpiango adesso? Che ho tutto questo

Ma ugualmente non sto bene guardando me stesso

Vivo 7 vite e certe volte

Vorrei avere più matite e meno dita rotte

Ciò che dico arriva oltre come un quadro e i suoi dettagli

E nascondo le emozioni per trovare qualcuno che possa amarmi

E cerco ancora in questa via qualcosa che mi porti su

Che fin quanto tutto è ok le persone sono le stesse

Ma dal momento stupido che tutto casca giù

Io non so gestire più

Le relazioni con la gente

Tu chiamami solo se ti interessa,

Che immerso nella nebbia ci so stare già benissimo

Il cuore oggi rallenta ma non sono pronto a dirglielo

Vorrei vedere in fondo fino a quanto riesco a spingerlo

Ho scritto troppe canzoni ed ho fatto l’alba

Sono pieno di emozioni ma quanto manca?

Per stare bene con me stesso e lasciare andare

Tutto quello che mi uccide e che mi fa male

Ho scritto troppe canzoni ed ho fatto l’alba

Scusa se torno domani ma oggi non basta

Per stare bene con me stesso e lasciare andare

Tutto quello che mi uccide e che mi fa male

E mi sento pure in colpa ad essere triste,

Ho amici che ammazzerebbero per le mie conquiste

Ma io non è che non sto bene nel ruolo in cui sono,

È che ormai il mio lavoro si sovrappone alle mie fisse

Lascio pezzi di anima un po’ sparsi dappertutto,

Lo faccio perché è giusto e riesco a scriverne il disgusto

Tu mi dici “sei uno stronzo” io penso fino a che punto,

Sono riuscito a odiarmi fino assaporarne il gusto

La strada mi fa schifo e ci ho perso troppe cose,

O ti allontani subito o raccogli ciò che piove

A volte quando torno rivedo qualche amico,

Gli chiedo come stai? Lui risponde “Ancora vivo”

Ma riesco anche a sorridere, sai?

So mentire bene per quanto riguarda il vivere

Ormai non baso più le relazioni in quanto tempo si mantengono,

ma in quanti dischi tristi potrebbero farmi scrivere

Ho scritto troppe canzoni ed ho fatto l’alba

Sono pieno di emozioni ma quanto manca?

Per stare bene con me stesso e lasciare andare

Tutto quello che mi uccide e che mi fa male

Ho scritto troppe canzoni ed ho fatto l’alba

Scusa se torno domani ma oggi non basta

Per stare bene con me stesso e lasciare andare

Tutto quello che mi uccide e che mi fa male