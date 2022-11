Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, torna a Verissimo: “Non è stato il successo a mettere in discussione la mia vocazione”

Dopo aver svelato settimana scorsa a Verissimo di aver rinunciato al velo e alla “carriera” da suora, Cristina Scuccia è tornata ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua scelta di dire addio a Suor Cristina. Una notizia che ha fatto il giro del mondo vista la popolarità conquistata dalla ragazza grazie alla sua vittoria a The Voice of Italy nel 2014.

Riguardo alle conseguenze della sua scelta Cristina Scuccia ha affermato:

Mi sono tolta un peso di dosso… avevo un po’ paura che qualcuno mi riconoscesse e dovessi dare delle spiegazioni. Per esempio le mie colleghe mi cercavano ovunque e mi dicevano – ma escono solo foto di Suor Cristina.

E la ragazza ha parlato anche di questa nuova vita e delle prime cose fatte…

Con loro ho vissuto la prima volta che sono andata a bere, a ballare… per me erano tutte cose nuove. Mi sono messa a prova nella vita reale, compreso prendere una casa in affitto. Sembra scontato ma io non ero abituata a tutti questo. La prima volta che sono uscita dal Convento per tornare in Sicilia ero vestita rock perché in fondo io ho un’anima rock. Proprio durante quel viaggio avevo ricevuto la chiamata da mia madre che mi diceva che mio padre, poi scomparso, non stava bene. Come si passa dal velo al Piercing? L’ho fatto qualche mese fa in Spagna dove ora vivo e le mie amiche mi hanno convinto. Era una cosa che da adolescente volevo fare ma mia madre mi diceva sempre – se lo fai ti butto fuori di casa. È stato un gesto che mi ha aiutato a dimostrarmi la mia determinazione.

Nonostante il comunicato stampa della Madre Superiora delle Suore Orsoline e l’appoggio da loro dimostrato (lo trovate qui), qualcuno ha messo in discussione sui social il peso che il successo ha avuto sulla scelta di abbandonare il velo…

C’è anche chi ha messo in discussione la mia vocazione e insinuato che il successo abbia rovinato il mio percorso. Il successo in realtà mi ha solo aiutato a mettere in discussione qualcosa che già sentivo dentro di me.

Sul ritorno alla musica la Toffanin le strappa la promessa di tornare a farlo a Verissimo: