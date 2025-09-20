Cristina D’Avena: l’inedito “Siamo noi (Play to fight)” è la sua nuova sigla

Cristina D’Avena firma la nuova sigla del cartoon Captain Tsubasa 2. E’ lei a interpretare il brano inedito Siamo noi (Play to fight), che è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 19 settembre 2025.

Il pezzo è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa D’Avena. Siamo noi (Play to fight) ha un ritmo dance e un ritornello corale, che entra subito in testa. La canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie. Con le sue sonorità moderne e trascinanti, è pronta a diventare il nuovo inno per i fan di Captain Tsubasa, ma non solo.

“Sono davvero emozionata”, racconta Cristina D’Avena. “Non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. Quando l’ho sentita per la prima volta mi è piaciuta subito: è fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola”. La cantante aggiunge: “Captain Tsubasa è una serie speciale per me: ho cantato molte sigle sul calcio, come le recenti “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio” e ai miei concerti queste sigle sono amatissime; quando partono le cantano davvero tutti, a gran voce: è un’emozione unica che spero di rivivere anche con questa nuova canzone”.

Cristina D’Avena, regina delle sigle dei cartoon

Siamo noi (Play to fight) è nata dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2. Continua quindi il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena. Così, rimane vivo un catalogo unico per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, che continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da tutte le generazioni.

La nuova stagione di Captain Tsubasa debutta su Italia 2 mercoledì 24 settembre. La programmazione prevede la messa in onda di 3 episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), con repliche notturne e nel weekend.