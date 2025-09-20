20 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
20 Settembre 2025

Cristina D’Avena: l’inedito “Siamo noi (Play to fight)” è la sua nuova sigla

Il brano è stato composto da Cristiano Macrì su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa cantante

News di Fabio Gattone
Cristina D'Avena svela la nuova sigla "Siamo noi (Play to fight)"
Cristina D’Avena firma la nuova sigla del cartoon Captain Tsubasa 2. E’ lei a interpretare il brano inedito Siamo noi (Play to fight), che è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 19 settembre 2025.

Il pezzo è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa D’Avena. Siamo noi (Play to fight) ha un ritmo dance e un ritornello corale, che entra subito in testa. La canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie. Con le sue sonorità moderne e trascinanti, è pronta a diventare il nuovo inno per i fan di Captain Tsubasa, ma non solo.

Cristina D'Avena lancia la nuova sigla "Siamo noi (Play to fight)"

Sono davvero emozionata”, racconta Cristina D’Avena. “Non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. Quando l’ho sentita per la prima volta mi è piaciuta subito: è fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola”. La cantante aggiunge: “Captain Tsubasa è una serie speciale per me: ho cantato molte sigle sul calcio, come le recenti “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio” e ai miei concerti queste sigle sono amatissime; quando partono le cantano davvero tutti, a gran voce: è un’emozione unica che spero di rivivere anche con questa nuova canzone”.

Cristina D’Avena, regina delle sigle dei cartoon

Siamo noi (Play to fight) è nata dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2. Continua quindi il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena. Così, rimane vivo un catalogo unico per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, che continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da tutte le generazioni.

La nuova stagione di Captain Tsubasa debutta su Italia 2 mercoledì 24 settembre. La programmazione prevede la messa in onda di 3 episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), con repliche notturne e nel weekend.

All Music Italia

