Cristina D'Avena incide per la prima volta una canzone per un videogames... Genshin Impact

Cristina D’Avena Genshin Impact testo di Ti cercherò, il brano con cui la regina delle sigle dei cartoni animati sbarca in questo nuovo mondo…. quello dei

Fuori dal 14 aprile il brano si intitola Ti cercherò (Genshin Impact) e vede tra gli autori anche la stessa Cristina D’Avena.

Il connubio tra la regina delle sigle dei cartoon e Genshin Impact non è casuale: questo gioco di ruolo, appartenente al genere Adventure RPG a mondo aperto e pubblicato a fine 2020 dalla HoYoverse, ha immediatamente messo tutti d’accordo, vinto ogni genere di premi e riconoscimenti e conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, diventando popolarissimo ovunque, dall’America al Giappone, e naturalmente anche in Italia, riscuotendo un successo che non si vedeva dai tempi di Fortnite e Minecraft.

Oggi i videogiochi come Genshin Impact possono essere considerati un po’ i cartoni delle nuove generazioni. Il gioco inoltre è completamente gratuito, tradotto in italiano, e disponibile per ogni genere di piattaforma, dal PC alla PlayStation, fino ai cellulari Apple e Android.

Il brano

Cristina commenta così questa nuova avventura con il brano Ti cercherò:

“Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa. Quando me l’hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera. Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate. Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo.”

I LIVE

Questi i prossimi appuntamenti live di Cristina D’Avena:

06.05 Falconara Marittima (AN)

07.05 Marina di Carrara (MS)

13.05 Busto Arsizio (VA)

19.05 Borgo Val di Taro (PR)

20.05 Asti

21.05 San Martino Buon Albergo (VR)

25.05 San Damiano D’Asti (AT)

26.05 Marina di Grosseto

27.05 Casale Monferrato (AL)

28.05 Genova

Cristina d’Avena Genshin Impact testo di ti Cercherò

C’è una stella alle porte del buio

Anche stanotte risplende su noi

La sua luce accarezza le grandi città

Donando serenità

D’improvviso sussulta la Terra

E quella luce si fa oscurità

Se ci ritroveremo e quando accadrà

Nessuno al mondo lo sa (lo sa, lo sa)

Onde nell’immensità (immensità, immensità)

Fuoco e tempesta cadranno su noi

E il vento ci scuoterà (scuoterà, scuoterà)

Cosa faremo io e te?

Ora che ci hanno divisi, io so

Per sempre ti cercherò

Quanta strada percorsa ogni giorno

Più mi avvicino più lontano sei

Quante sfide e battaglie io combatterò

Finché non ti troverò

E se il buio ti avvolge

Quella stella lassù

Ancora risplenderà (risplenderà)

Onde nell’immensità (immensità)

Fuoco e tempeste per te affronterò

Nulla fermarmi potrà

Non ti abbandonerò mai

Non c’è destino più forte di noi

Per te non mi arrenderò

Chiudi gli occhi e avvicinati a me

Io sono qui accanto a te