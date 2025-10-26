26 Ottobre 2025
Cristina D’Avena sul Festival di Sanremo: “Prima o poi ci andrò, ma voglio portare anche una parte di me nuova”

Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, la regina delle sigle ha parlato anche del Festival

Cristina D’Avena parla del sogno di partecipare al Festival di Sanremo
Cristina D’Avena torna a parlare del suo sogno, quello di partecipare in gara al Festival di Sanremo per mostrare anche un altro aspetto di sé al grande pubblico.

C’è una frase che Cristina ha pronunciato durante la prima giornata del Festival dello Spettacolo di Milano che ha riacceso le speranze dei suoi fan: “Nell’aria c’è. E ti dico che mi piacerebbe. Però, devo esser super convinta, perché ho comunque più di quarant’anni di carriera“.

Una dichiarazione, raccolta durante un talk moderato da Melita Toniolo il 24 ottobre, che non lascia spazio a dubbi: Cristina D’Avena sogna Sanremo. Ma non subito, e soprattutto non senza il brano giusto.

Se vai a Sanremo devi portare un messaggio, nel mio caso presentare sia la Cristina di sempre che una Cristina nuova, inedita. In questo momento non c’è niente di interessante, ma prima o poi… arriverà“.

Cristina D’Avena e Sanremo: due incontri, ma mai in gara

Pur non avendo mai partecipato come concorrente, Cristina D’Avena ha già calcato il palco dell’Ariston due volte.

Nel 2016, nell’edizione diretta da Carlo Conti, fu protagonista di una super ospitata nella serata finale: un medley delle sue sigle più amate, nato da un’idea del nostro direttore Massimiliano Longo e da una nostra petizione online che raccolse migliaia di firme.

Nel 2019 tornò come ospite speciale duettando con Shade e Federica Abbate sulle note di Senza farlo apposta.

Un sogno chiamato Jovanotti

Da tempo, Cristina D’Avena non nasconde il desiderio di avere un brano scritto da Jovanotti. Un autore che lei ritiene perfetto per unire le due anime del suo percorso: quella legata alle sigle dei cartoon e quella più intima e inedita. Finora, però, Jovanotti non ha mai risposto, almeno pubblicamente, all’appello.

Oltre le sigle: la dimensione live

Tra i volti più amati della musica pop italiana, Cristina D’Avena continua a portare la sua musica in tour, con centinaia di date ogni anno in contesti molto diversi: dai club ai teatri, dai centri commerciali alle feste patronali.

I suoi concerti sono un viaggio tra nostalgia e contemporaneità: alle sigle che l'hanno resa celebre affianca spesso cover di cantautori come Tiziano Ferro o Gianluca Grignani (vedi video a seguire).

 

Insomma, il suo pubblico conosce già da tempo il suo lato meno leggero e da tempo Cristina D’Avena si confessa pronta a un’evoluzione. Il Festival sarebbe la cornice ideale per questo passaggio artistico.

