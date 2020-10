Sarà in rotazione radiofonica dal 16 ottobre il nuovo singolo di Cristiano Godano Ho Bisogno di Te, secondo estratto dall’album Mi Ero Perso il Cuore (Ala Bianca Group / Warner Music), uscito in estate (ne abbiamo parlato Qui).

Ho Bisogno di Te è una storia d’amore in cui si descrive una ricerca di conforto interiore. Musicalmente è una ballata intensa che è arricchita dalla partecipazione di Vittorio Cosma al pianoforte e delle voci eteree delle due coriste Valentina Santini e Alice Frigerio.

Un singolo che ben rispecchia l’ispirazione dell’album che racchiude l’anima poetica e la peculiare ricerca linguistica del frontman dei Marlene Kuntz, accompagnati da una musicalità non comune.

CRISTIANO GODANO HO BISOGNO DI TE – IL TESTO

Ci sono delle volte

Che quasi non respiro più

La tristezza sale in gola

Si contorce la soffoca

E sento la paura

E la mia mortalità

Divorarmi il cuore

E quanto manchi tu

Perché io ho bisogno di te

Perché io ho bisogno di te

Io sono qua

Domani sai che tornerò

Acquietati di mio angelo

Un giorno ancora e tornerò

Un giorno ancora e tornerò

Quello che ti feci

Tu se puoi non farlo a me

Ora so che cosa è il bisogno

E mi sento così debole

I miei muscoli sfiniti

Non mi ascoltano più

Nel mio petto c’è l’inferno

O, se ci fossi tu

Perché io ho bisogno di te

Perché io ho bisogno di te

Perché io ho bisogno di te

Io sono qua

Domani sai che tornerò

Acquietati di mio angelo

Un giorno ancora e tornerò

Un giorno ancora e tornerò