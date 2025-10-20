20 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
20 Ottobre 2025

Cosmophonix Night: Mantova si accende con Moreno, Niveo e i nuovi talenti della musica italiana

Cosmophonix e Pink Noise trasformano Mantova in un nuovo polo creativo italiano

News di All Music Italia
Gianvito Vizzi e Max Kleinz, fondatori di Cosmophonix, nella sede di Mantova
Condividi su:

Mantova si prepara a diventare una delle nuove capitali della musica e dell’arte contemporanea e lo fa partendo dalla Cosmophonix Night, una serata evento ricca di ospiti musicali. Da Moreno a Niveo, da Lowrah a Namida.

Dopo l’apertura del nuovo hub creativo Pink Noise, la città accoglie il primo appuntamento con la Cosmophonix Night, in programma giovedì 24 ottobre presso i Pink Noise Studios.

Un evento che unisce due realtà visionarie: da un lato Cosmophonix, una delle factory discografiche più attive del Paese, e dall’altro Pink Noise, lo spazio ideato da Tanya Lytvynenko e Matteo Brognoli, già fondatori del progetto Artes.

Inaugurato il 26 settembre in Strada Stazione Frassino 3/5, Pink Noise è un hub di produzione multimediale all’avanguardia nato dalla riqualificazione di un’ex riseria. Uno spazio che fonde memoria e tecnologia con un approccio sostenibile.

Al suo interno:

  • Sala Eventi: per concerti, conferenze e produzioni live (fino a 150 persone);
  • Sala Limbo: dedicata a shooting fotografici e campagne pubblicitarie;
  • Sala Green Screen: per produzioni video e spot digitali;
  • Sala Incisione: per registrazioni musicali e podcast;
  • Sale Meeting e Coworking: ideali per incontri di lavoro e networking;
  • Area Accoglienza: lounge con pianoforte e bar, pensata per momenti di relax.

Cosmophonix e Pink Noise: la nuova sinergia creativa di Mantova

L’obiettivo è chiaro: riportare Mantova al centro della mappa musicale nazionale, creando un polo alternativo a Milano.

Per troppo tempo la musica si è concentrata su Milano” spiegano i fondatori di Cosmophonix. “Ma Mantova ha tutto per diventare un punto d’incontro autentico tra artisti, produttori e pubblico.

Attiva da oltre dieci anni, Cosmophonix ha firmato produzioni multiplatino e collaborazioni con artisti come Aka7even, Emma Marrone, Paola & Chiara, Jovanotti e molti altri, lavorando per programmi come Amici di Maria De Filippi, X Factor e il Festival di Sanremo.

La factory, creata e guidata da Gianvito Vizzi e Max Kleinz, è anche una fucina di nuovi talenti e un centro di sperimentazione tra musica, performance e comunicazione.

La prima Cosmophonix Night

La serata del 24 ottobre proporrà un format inedito che unisce talk e musica live: una conduttrice intervisterà gli ospiti tra curiosità e racconti di percorso, seguiti da brevi esibizioni dal vivo.
L’intero racconto visivo sarà curato dal team di Pink Noise, specializzato in produzione audiovisiva, storytelling e contenuti per i social.

Sul palco si alterneranno artisti emergenti e volti noti del panorama musicale italiano: Lowrah (X Factor), Moreno (vincitore di Amici), Fiori d’Artificio (X Factor 2024), Namida (che nel 2024 ha aperto il concerto di Vasco Rossi a San Siro) e Niveo (da Amici di Maria De Filippi), oltre ai giovani Kosmo Krew Revil e Baru.
Un incontro tra generazioni e linguaggi che trasforma Mantova in una nuova fucina musicale, dove il talento incontra la voglia di riscrivere le regole.

Biglietti disponibili: clicca qui
Segui Pink Noise su Instagram: @pinknoisestudiosofficial

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram. Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Mauro Farina – produttore e fondatore di The Saifam Group 2

È morto Mauro Farina, co-fondatore di The Saifam Group e punto di riferimento della discografia indipendente italiana
Amici 25 pagelle quarta puntata 19 ottobre 3

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l'abisso di Michelle
Angelina Mango ioeio 4

Angelina Mango, testo e significato di "ioeio", quinto brano contenuto nell'album "caramé"
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 5

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Angelina Mango Caramé recensione del nuovo album 7

Angelina Mango, la musica come terapia e l'abbraccio della gente per rinascere. La recensione
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
In copertina Irama. Testo e significato di Polvere, brano contenuto nell'album Antologia della Vita e della Morte 9

Irama: testo e significato di "Mi Mancherai Moltissimo", 7° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
angelina mango caramé testo 10

Angelina Mango, testo e significato di "caramé", l'intro dell'album omonimo

Cerca su A.M.I.