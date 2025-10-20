Cosmophonix Night: Mantova si accende con Moreno, Niveo e i nuovi talenti della musica italiana

Mantova si prepara a diventare una delle nuove capitali della musica e dell’arte contemporanea e lo fa partendo dalla Cosmophonix Night, una serata evento ricca di ospiti musicali. Da Moreno a Niveo, da Lowrah a Namida.

Dopo l’apertura del nuovo hub creativo Pink Noise, la città accoglie il primo appuntamento con la Cosmophonix Night, in programma giovedì 24 ottobre presso i Pink Noise Studios.

Un evento che unisce due realtà visionarie: da un lato Cosmophonix, una delle factory discografiche più attive del Paese, e dall’altro Pink Noise, lo spazio ideato da Tanya Lytvynenko e Matteo Brognoli, già fondatori del progetto Artes.

Inaugurato il 26 settembre in Strada Stazione Frassino 3/5, Pink Noise è un hub di produzione multimediale all’avanguardia nato dalla riqualificazione di un’ex riseria. Uno spazio che fonde memoria e tecnologia con un approccio sostenibile.

Al suo interno:

Sala Eventi : per concerti, conferenze e produzioni live (fino a 150 persone);

: per concerti, conferenze e produzioni live (fino a 150 persone); Sala Limbo : dedicata a shooting fotografici e campagne pubblicitarie;

: dedicata a shooting fotografici e campagne pubblicitarie; Sala Green Screen : per produzioni video e spot digitali;

: per produzioni video e spot digitali; Sala Incisione : per registrazioni musicali e podcast;

: per registrazioni musicali e podcast; Sale Meeting e Coworking : ideali per incontri di lavoro e networking;

: ideali per incontri di lavoro e networking; Area Accoglienza: lounge con pianoforte e bar, pensata per momenti di relax.

Cosmophonix e Pink Noise: la nuova sinergia creativa di Mantova

L’obiettivo è chiaro: riportare Mantova al centro della mappa musicale nazionale, creando un polo alternativo a Milano.

“Per troppo tempo la musica si è concentrata su Milano” spiegano i fondatori di Cosmophonix. “Ma Mantova ha tutto per diventare un punto d’incontro autentico tra artisti, produttori e pubblico.”

Attiva da oltre dieci anni, Cosmophonix ha firmato produzioni multiplatino e collaborazioni con artisti come Aka7even, Emma Marrone, Paola & Chiara, Jovanotti e molti altri, lavorando per programmi come Amici di Maria De Filippi, X Factor e il Festival di Sanremo.

La factory, creata e guidata da Gianvito Vizzi e Max Kleinz, è anche una fucina di nuovi talenti e un centro di sperimentazione tra musica, performance e comunicazione.

La prima Cosmophonix Night

La serata del 24 ottobre proporrà un format inedito che unisce talk e musica live: una conduttrice intervisterà gli ospiti tra curiosità e racconti di percorso, seguiti da brevi esibizioni dal vivo.

L’intero racconto visivo sarà curato dal team di Pink Noise, specializzato in produzione audiovisiva, storytelling e contenuti per i social.

Sul palco si alterneranno artisti emergenti e volti noti del panorama musicale italiano: Lowrah (X Factor), Moreno (vincitore di Amici), Fiori d’Artificio (X Factor 2024), Namida (che nel 2024 ha aperto il concerto di Vasco Rossi a San Siro) e Niveo (da Amici di Maria De Filippi), oltre ai giovani Kosmo Krew Revil e Baru.

Un incontro tra generazioni e linguaggi che trasforma Mantova in una nuova fucina musicale, dove il talento incontra la voglia di riscrivere le regole.

Biglietti disponibili: clicca qui

Segui Pink Noise su Instagram: @pinknoisestudiosofficial