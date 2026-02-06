Cosmonauti Borghesi: il brano “Polipropilene” è una denuncia contro l’apparenza

Dal 6 febbraio 2026 è disponibile negli store digitali il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi. Il brano s’intitola Polipropilene ed è una riflessione – critica e ironica – sull’apparire a tutti i costi.

Il singolo è l’inizio di un percorso musicale che porterà alla pubblicazione del nuovo album dei Cosmonauti Borghesi. L’uscita è prevista nel corso di quest’anno; e la band è appunto impegnata in queste settimane in studio di registrazione.

Durante quest’ultimo anno e mezzo, i Cosmonauti Borghesi hanno vissuto tante esperienze importanti come Sanremo Giovani, X Factor, il Concerto del Primo Maggio a Roma. Ed ancora, durante l’estate hanno tenuto oltre 20 date mostrando la propria passione per la musica live e la voglia di stare sul palco.

Dopo la pubblicazione del brano Les Friques a luglio 2025, la band si è dedicata alla scrittura di nuovi brani. Da questa sessione di produzione artistica sono nati i pezzi che andranno a comporre il prossimo album d’inediti. Tra questi, c’è anche il singolo Polipropilene che è stato scelto come primo estratto.

Polipropilene (CinicoDisincanto/Artist First) è un brano elettro-pop dal taglio ironico e disilluso. I Cosmonauti Borghesi riflettono su apparenze, relazioni artificiali e narrazioni costruite. Forniscono uno spaccato del presente, osservato a distanza. In questo modo, si riesce a comprendere come in un flusso continuo di stimoli, clickbait e competizione, tutto sembra dover funzionare, performare, vendersi. Insomma, tutto ruota intorno all’apparenza.

Polipropilene è il racconto di una realtà in cui anche l’amore è cinico, di plastica, pronto per essere esposto. Sotto il profilo musicale, il brano presenta sonorità sintetiche e taglienti che accompagnano un ritmo incalzante. Il sound è personale e definito, nello stile dei Cosmonauti Borghesi che propongono musica dalle melodie orecchiabili e dai testi mai banali.