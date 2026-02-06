6 Febbraio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
6 Febbraio 2026

Cosmonauti Borghesi: il brano “Polipropilene” è una denuncia contro l’apparenza

Dopo X Factor 2025, la band è al lavoro sul nuovo album d'inediti la cui pubblicazione è prevista prossimamente

News di Fabio Gattone
I Cosmonauti Borghesi tornano con il brano "Polipropilene"
Condividi su:

Dal 6 febbraio 2026 è disponibile negli store digitali il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi. Il brano s’intitola Polipropilene ed è una riflessione – critica e ironica – sull’apparire a tutti i costi.

Il singolo è l’inizio di un percorso musicale che porterà alla pubblicazione del nuovo album dei Cosmonauti Borghesi. L’uscita è prevista nel corso di quest’anno; e la band è appunto impegnata in queste settimane in studio di registrazione.

Durante quest’ultimo anno e mezzo, i Cosmonauti Borghesi hanno vissuto tante esperienze importanti come Sanremo Giovani, X Factor, il Concerto del Primo Maggio a Roma. Ed ancora, durante l’estate hanno tenuto oltre 20 date mostrando la propria passione per la musica live e la voglia di stare sul palco.

Dopo la pubblicazione del brano Les Friques a luglio 2025, la band si è dedicata alla scrittura di nuovi brani. Da questa sessione di produzione artistica sono nati i pezzi che andranno a comporre il prossimo album d’inediti. Tra questi, c’è anche il singolo Polipropilene che è stato scelto come primo estratto.

I Cosmonauti Borghesi tornano con il singolo "Polipropilene"

Polipropilene (CinicoDisincanto/Artist First) è un brano elettro-pop dal taglio ironico e disilluso. I Cosmonauti Borghesi riflettono su apparenze, relazioni artificiali e narrazioni costruite. Forniscono uno spaccato del presente, osservato a distanza. In questo modo, si riesce a comprendere come in un flusso continuo di stimoli, clickbait e competizione, tutto sembra dover funzionare, performare, vendersi. Insomma, tutto ruota intorno all’apparenza.

Polipropilene è il racconto di una realtà in cui anche l’amore è cinico, di plastica, pronto per essere esposto. Sotto il profilo musicale, il brano presenta sonorità sintetiche e taglienti che accompagnano un ritmo incalzante. Il sound è personale e definito, nello stile dei Cosmonauti Borghesi che propongono musica dalle melodie orecchiabili e dai testi mai banali.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 2

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini per Io canto 2 4

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 5

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 6

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Classifica radio più ascoltate 2025 in Italia, dati Audiradio 10

La classifica completa delle radio più ascoltate in Italia nel primo semestre 2025 e le Top 5 regione per regione

Cerca su A.M.I.