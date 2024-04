Cortese dedica il nuovo singolo “SPID” a una persona impenetrabile

“SPID” è il titolo del nuovo singolo di Cortese, su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 12 aprile 2024. Il brano (Indaco Records – distribuzione: Virgin Music Group) è prodotto da Molla; ed è una power ballad indie, dal contenuto romantico.

La canzone è una dichiarazione d’amore esplicita nei confronti di una persona impenetrabile. Questa situazione risulta affascinante, perché induce a ricercare un qualche codice per entrare nella testa di quella persona, come fosse una macchina digitale. Il testo del brano inizia proprio con questi versi: “Dimmi come si sta nella tua testa? Forse serve lo SPID. Come ci si entra?”. Solo con il codice che dà accesso alla testa dell’altra persona, è possibile decodificare le informazioni, e conoscerne così le emozioni e i sentimenti.

La location in cui si svolge la storia è un posto della notte: si tratta di un vecchio bar aperto 24 ore, a pochi chilometri dal mare. Cortese racconta: “La notte per me è sempre stata il tempo ideale per la poesia, un tempo sospeso, nascosto, aspettato per tutto il resto della giornata. D’altronde questa canzone parla di un amore che sboccia a notte inoltrata e fiorisce all’alba. Un ‘ti amo’ detto di notte è più magico perché più vicino alla dimensione del sogno, è come dirlo per la prima volta in una canzone che ti svegli il giorno dopo ancora stordito, poco consapevole delle conseguenze di ciò che hai detto ma fiero di averlo fatto”.

Il testo e la musica di “SPID” sono di Cortese (all’anagrafe, Michele Cortese). La produzione è di Molla.

Cortese, il testo di “SPID”

Dimmi come si sta nella tua testa?

Forse serve lo spid

Come ci si entra?

Ha la verifica a due fattori il tuo cuore

Mi serve un hacker per il tuo cervello

E non ho armi per la guerra che hai dentro

Quindi mi fermo e ti parlo ti parlo

E t’amo ormai

Maledetto sto cuore!

è un profilo aperto

E dimmi che poi

un tuo sguardo soltanto

può fermare un po’ il tempo

e parlarmi di noi

Guarda come si sta nella mia testa

Ci sono stelle cadenti

e una spiaggia deserta

C’è un bar aperto 24 ore

A pochi km dalla tua pelle al mare

E non ho difese per il caos qui dentro

Quindi mi fermo e ti guardo soltanto

E t’amo ormai

Maledetto sto cuore!

è un profilo aperto

E dimmi che poi

un tuo sguardo soltanto

può fermare un po’ il tempo

e parlarmi di noi

Che poi se dovessi svegliarmi domani

E scoprire che un sogno

mi ha raccontato di noi

Io dormirei ancora e ancora un po’

Solo per ritrovarti

e salutarti l’ultima volta

sotto un’insegna a neon