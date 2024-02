“Lentiggini” è il nuovo singolo del cantautore Cortese

Esce il 23 di Febbraio per Indaco Records/Needa Records Italy “Lentiggini”, il nuovo singolo del cantautore Pugliese Cortese.

Questo nuovo singolo ha come protagonista un amore al capolinea, logorato dal tempo, di cui vengono fotografati gli ultimi istanti prima dell’epilogo finale. Tra le mani solo il ricordo delle sue lentiggini e un gioco di sogni e immaginaria bellezza.

Si tratta di una canzone dalle sonorità più rock rispetto alla sua recente produzione. Un ritmo up tempo e un sound “suonato” senza tralasciare gli immancabili synth, ormai tratti distintivi questi ultimi del suo suono degli ultimi anni.

*Lentiggini* è il primo brano di un nuovo capitolo di canzoni che confluiranno in un EP in uscita entro il 2024 che conferma e consolida la collaborazione artistica con Molla (Cantautore e Produttore) che ha curato la produzione anche di questo nuovo brano.

Ed è proprio *2 0 2 4* il nome del Tour che dall’inizio dell’anno vede Cortese in trio in giro per i palchi del Salento e d’Italia e che fa seguito alla recente tournée in club e teatri cileni tra ottobre e novembre 2023 che ha segnato il suo ritorno in America Latina dopo quattro anni di assenza.

Cortese inoltre ha da pochi mesi lanciato parallelamente il side project *Cortese Living Room*: un concept che lo vede protagonista di una vera e propria performance completamente in acustico all’insegna della condivisione diretta con un pubblico ristretto in location d’eccezione: i salotti di casa di persone o organizzatori che vogliano aprire le porte a questo spettacolo.

Prossimi appuntamenti col salotto Cortese già in programma in Salento:

25 febbraio al Cavolfiore di Nardò

7 Aprile all’ ODA Officina degli Artisti di Taurisano

Conosciamo meglio Cortese

Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile ed è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice.

L’artista ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Dal 2008 ad oggi ha pubblicato otto lavori discografici.

È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi. Nel 2020 decide di usare solo il suo cognome come nome artistico. Nel 2021 pubblica il disco “Amore e Gloria”. L’8 aprile 2022 per l’etichetta Visory Indie pubblica il singolo “Blues Bar“, primo tassello di un nuovo percorso discografico che porta alla pubblicazione dell’ep “Cuorialcolici” a Dicembre 2022 e al “Cuorialcolici Tour”.

Le sue più recenti pubblicazioni sono i singoli “L’estate del 2003” (Giugno 2023), “Ipermetropia” (Settembre 2023), “Nazca” (Dicembre 2023).

Da Gennaio 2024 torna sui palchi con un nuovo spettacolo per un nuovo tour in cui presenta in anteprima live anche brani di prossima uscita discografica. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca di bellezza, poesia e leggerezza.