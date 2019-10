Cordio gira il video de “Il Paradiso” in un quartiere “difficile” di Brindisi

Da qualche settimana il giovane cantautore Cordio ha lanciato il suo nuovo singolo, un brano dal testo molto intenso intitolato Il Paradiso. Ora arriva il videoclip ufficiale.

La location scelta per girare le immagini che accompagno le parole di Cordio è quello del Quartiere Paradiso a Brindisi.

Il Quartiere Paradiso è un quartiere “difficile”, un quartiere dove i bambini devono difendersi con le unghie e con i denti dalla mille “tentazioni”.

Ma il Quartiere Paradiso sa come combattere la sua guerra quotidiana e come alzare la testa.

È così grazie al Comune di Brindisi, grazie agli abitanti – che si sono dati tutti disponibili – grazie alla straordinaria partecipazione dei ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) ma soprattutto grazie a questi bambini, della Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” diretta da Camillo Fasulo, è stato possibile girare il video de Il Paradiso.

Tutti si sono resi utili… c’è chi ha fornito gli strumenti musicali, chi ha distribuito “pizzini” che compongono uno spartito, c’è chi si avvicina timidamente ad un pianoforte e c’è chi per la prima volta ha sentito dire “che da Milano a Brindisi ci si arriva in 2 ore”… insomma, c’è quell’innocenza non ancora scalfita, e ci sono sguardi che hanno già messo a fuoco spicchi di vita.

Ecco il video…

Il Paradiso “è una ninna nanna piena di rabbia” scritta e cantata da Cordio.

Il video de Il Paradiso è stato realizzato dal regista Francesco Cordio… una curiosa coincidenza come ammette la Mescal, casa discografica dell’artista… “avessimo voluto farlo di proposito di ricercare un praticamente omonimo (il nome di battesimo di Cordio è Pierfrancesco) non ci saremmo mai riusciti.”