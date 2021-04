Concerto Primo Maggio 2021 ecco da dove si esibiranno gli artisti della seconda edizione dell’era Covid-19

Concerto Primo Maggio Roma 2021. Continuano i preparativi per la nuova edizione de “Il Concertone”, il secondo che purtroppo, causa Covid-19 ed emergenza sanitaria, non si potrà svolgere in piazza San Giovanni con il pubblico presente.

Massimo Bonelli, Direttore artistico e organizzatore dell’evento (dal 2015 con iCompany) sta già studiando le soluzioni per questa edizione e il cast di big che parteciperà all’evento.

Nel frattempo è partita la parte Contest dedicata agli artisti emergenti, 1MNEXT, di cui sono stati svelati i 50 semifinalisti (vedi qui) scelti attraverso un’accurata selezione su un migliaio di proposte (quest’anno gli scritti al contest hanno segnato una cifra record superiore agli oltre 800 dello scorso anno).

I 50 semi finalisti diventeranno 10 il prossimo19 aprile prossimo e tra loro saranno quindi scelti, con un audizione live in sicurezza a Roma, i tre che potranno partecipare al Concerto Primo Maggio Roma 2021 sperando che, a differenza dello scorso anno, la Rai permetta loro in questo anno nero, sopratutto per gli emergenti e le maestranze, di esibirsi per intero come faranno i nomi già noti al pubblico e non un breve estratto video.

Concerto Primo Maggio Roma 2021

Anche quest’anno “Il Concertone” sarà trasmesso in prima serata su Rai 3 dove lo scorso anno con questa versione senza pubblico condotta da Ambra Angiolini, raggiunse un ascolto record di 2,2 milioni di telespettatori con uno share pari all’8,7%.

La scorsa edizione andò in onda dal Parco delle Musica di Roma, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium per la precisione. E Quest’anno?

La location è confermata ma questa volta il Concerto primo maggio 2021 sarà all’aperto, nello spazio Auditorium la Cavea.

E chissà che quest’anno, come promesso in segno di speranza lo scorso anno dalla presentatrice Ambra Angiolini, la si vedrà esibirsi su quel palco sulla sua hit del 1995, T’appartengo. Del resto ogni promessa è debito.