Primo Maggio 2020 cast. Come ormai è noto quest’anno, per rispettare le norme dell’emergenza sanitaria, il “Concertone” avrà un’edizione straordinaria televisiva in onda su Rai 3 con sottotitolo “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”.

L’evento, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, sarà una produzione TV di Rai 3, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

Il concerto Primo Maggio 2020 sarà trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada a Roma e sarà ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi special.

Per salvaguardare la qualità della musica dal vivo, nel rispetto delle norme dell’emergenza, i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti.

Domani sarà annunciato ufficialmente il cast del “Concertone” ma l’organizzazione dell’evento ha seminato degli indizi su parte del cast attraverso un’immagine a base di Emoji.

