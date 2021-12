Concerto di Natale 2021: cast internazionale per il 29esimo live in Vaticano

Concerto di Natale 2021 cast. Puntuale su Canale 5 anche quest’anno arriverà la sera della vigilia di Natale il tradizionale appuntamento con il Concerto dall’Auditorium Conciliazione in Vaticano.

L’evento, giunto alla sua 29esima edizione, è prodotto da Prime Time Promotions e promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, a sostegno delle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Per questa occasione, i due enti affrontano due crisi umanitarie che il Covid ha aggravato, ad Haiti e in Libano dove sono tanti i minori a rischio. Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco affrontano queste emergenze con progetti educativi e il ’Concerto di Natalè, attraverso il numero solidale 45582 , lancia la campagna di raccolta fondi per le missioni con lo slogan «Non abbandoniamo Haiti e il Libano».

Concerto di Natale 2021 cast

A presentare anche quest’anno l’evento sarà Federica Panicucci. Sul palco ad accompagnare gli artisti L’Orchestra del Cinema diretta da Adriano Pennino.

Quella sera si esibiranno:

Enrico Ruggeri

Rita Pavone

Francesca Michielin

Arianna

Bugo

Giò Di Tonno

Andrea Griminelli

Federico Rossi

Il Piccolo le Dolci Note

2Cellos

Ian Anderson

Shaggy

Anggun

Jimmy Sax

Virginia Union Gospel Choir con David Bratton

Anche quest’anno insomma un cast anche internazionale con artisti dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Gran Bretagna, dalla Giamaica, dalla Francia e dagli Usa.