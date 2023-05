Concerto del Primo Maggio Roma 2023: dove vederlo, i cantanti e la scaletta delle esibizioni

Concerto Primo Maggio Roma 2023 scaletta.

Generazione #1M2023 è il claim della nuova edizione del Concertone. L’evento andrà in onda in diretta a partire dalle ore 15:15 con la presentazione di Ambra Angiolini, per la sesta volta consecutiva alla guida dell’evento, e Bigio.

DOVE VEDERLO

La trentatreesima edizione dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso si svolgerà come da tradizione sul palco sito in Piazza San Giovanni in Laterano. Nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura.

La diretta su Rai 3 partirà alle 15:15 e andrà avanti fino alle 00:15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali) e su Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Ma andiamo a scoprire l’esatto ordine in scaletta del maxi cast del Concerto Primo Maggio Roma 2023. Clicca in basso su continua per leggerlo.