Folla senza distanziamento al comizio di Giuseppe Conte... parte la ribellione degli artisti italiani!

Concerti ora basta! Ha fatto scalpore il comizio di Giuseppe Conte, ex Premier del governo italiano, svoltosi l’altro ieri a Cosenza. Centinaia di persona accalcate senza nessuna forma di distanziamento, in piedi… esattamente tutto ciò che non si può fare, ad oggi, in un concerto.

Prontamente Conte, probabilmente allertato del malcontento, ha realizzato un video di risposta ad uno dei tanti artisti (Fedez) sostenendo che la capienza dei concerti deve necessariamente tornare al 100% ora. Fatto sta che al momento così non è e sono in tanti a soffrire questa situazione da due anni (vedi l’editoriale del nostro direttore in uscita proprio oggi).

Non servono video propaganda, sopratutto quando il Ministro dei Beni culturali, colui che di questo settore, lo spettacolo in ogni sua forma, dovrebbe interessarsi, tace. Serve constatare che per il calcio o per la politica queste regole non sono valide.

Come se i comizi politici, atti a raccattare consensi fossero immuni al Covid… ora basta, diciamocelo chiaro, è una grande presa per i fondelli a scapito di tanti lavoratori (artisti, la filiera del booking, maestranze, giornalisti) che da quasi due anni stanno galleggiando per non affondare.

Gli artisti italiani non ci stanno più e molti di loro hanno fatto sentire la propria voce sui social. Cliccate in basso su continua per leggere alcune delle loro dichiarazioni.