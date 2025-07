Il collettivo 333 MOB irrompe sulla scena con “OSTIL3”. Svelati i feat e la tracklist del disco

Collettivo 333 MOB: la tracklist di OSTIL3 e il nuovo singolo Amici Come Prima feat Lazza.

Dopo l’apparizione di cartelloni in giro per Milano e gli spoiler disseminati sui social, con tanto di riprese dallo storico Muretto dove tutto è iniziato, arriva la conferma ufficiale: il collettivo 333 MOB sta per irrompere sulla scena con OSTIL3 (333 MOB / Warner Music Italy).

Nota per aver forgiato il suono di Lazza, la casa discografica fondata da Low Kidd nel 2015 firma così il suo primo progetto ufficiale: un album composto da 11 opere inedite, tra ritorni importanti e nuove collaborazioni, che riflettono lo spirito sperimentale che da sempre contraddistingue la visione del collettivo.

IL COLLETTIVO 333 MOB PRESENTA “OSTIL3”

OSTIL3 non è solo un titolo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti.

Interamente prodotto da Low Kidd, il disco si presenta infatti come un manifesto di opposizione alla società contemporanea, alle dinamiche di potere, all’attuale clima culturale e all’industria musicale, che ha dato ma anche tolto tanto.

Da un punto di vista prettamente musicale, invece, OSTIL3 è il frutto di tre anni di lavoro in cui Low Kidd ha plasmato un suono nuovo e ricercato, che affonda le proprie radici nell’esperienza maturata al fianco di Lazza, di cui ha seguito la direzione musicale sin dagli esordi, e che oggi si apre al futuro con l’ingresso di nuove leve – Nice Kidd e mirko333 – che incarnano perfettamente lo spirito di 333 MOB: visione, tecnica e fame.

COLLETTIVO 333 MOB, “OSTIL3”: LA TRACKLIST E I FEAT.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di OSTIL3 e tutti i feat. ad ora annunciati:

FETTY feat. Lazza, — AMO TUTTO feat. —, — TRE feat. Low Kidd, —, Nitro PERICOLOSO feat. Lazza, — DOPPIO SENSO feat. — AMICI COME PRIMA feat. Lazza CALIFANO FREESTYLE feat. — NO UBER feat. Lazza, Nerissima Serpe ELETTROLISI feat. —, — BLISTER feat. Low Kidd OUTRO

Il disco è già disponibile in pre-order in tre diversi formati: CD, CD autografato e vinile standard.

COLLETTIVO 333 MOB, “AMICI COME PRIMA” FEAT LAZZA

In attesa di scoprire la data d’uscita di OSTIL3, venerdì 4 luglio vedrà la luce Amici Come Prima feat Lazza, il primo singolo di questo nuovo progetto, che segna un ritorno alle vibes uniche del duo Low Kidd – Lazza, che si mette a nudo in un pezzo dal sound travolgente, arricchito da sezioni di archi e dall’immancabile piano, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio al fulmicotone nel mondo di Lorenzo e Jacopo.

Foto di copertina a cura di Jacopo Rossini