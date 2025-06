Lazza presenta Locura JAM + OPERA con un live accanto al Duomo di Milano. Tracklist e date del tour

Lazza è pronto ai nastri di partenza, di nuovo, per conquistare numeri e classifiche con un album che sembra davvero inedito, più che una riedizione del suo Locura intitolata Locura Jam + Opera.

Quella versione, la prima e ufficiale, fu pubblicata lo scorso 20 settembre 2024 e, a distanza di quasi un anno, il 6 giugno 2025 arriverà Locura Jam + Opera, un doppio album dove la protagonista assoluta è la musica, quella vera e suonata senza nessun tipo di artificio elettronico.

Jacopo Lazzarini ha deciso di riprendere in mano il suo progetto e di decostruirlo in ogni minima parte fino ad arrivare alla soluzione che, come lui stesso ha rivelato, in realtà era a tutti gli effetti la prima a cui aveva pensato in fase di originaria lavorazione: coinvolgere orchestrali e musicisti per rendere il progetto un unicum del genere.

L’idea, in origine, si trasformò in ciò che, ad oggi, è l’album in studio ma nella mente di Lazza non è mai tramontata l’idea di richiamare quei professionisti, farli tornare a registrare e realizzare ciò che sentiremo da venerdì 6 giugno.

LAZZA LOCURA JAM + OPERA – Tracklist e contenuto

I due album saranno così composti:

Il primo, JAM, conterrà una selezione di sette tracce riarrangiate e suonate live da una band capitanata dal vecchio Maestro di pianoforte del rapper, Aleksander Zielinski. Proprio da lui, nell’estate del 2024, nacquero le idee musicali di Locura che poi si trasformarono nelle canzoni contenute nel progetto iniziale.

Questa la tracklist JAM:

ABITUDINE (Jam) CERTE COSE (Jam) -3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Jam) BUIO DAVANTI (Jam) GIORNO DA CANI (Jam) MEZZE VERITÀ feat. Kid Yugi (Jam) 100 MESSAGGI (Jam + Opera)

Il secondo, OPERA, vede la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, già al fianco di Lazza nell’ormai famoso live di presentazione di Locura ai piedi dello Stadio San Siro, e sarà composta da 10 canzoni.

Questa la tracklist OPERA:

OUVERFOURE (Opera) CASANOVA feat. Artie 5ive (Opera) SAFARI (Opera) FENTANYL feat. Sfera Ebbasta (Opera) HOT (Opera) -3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Opera) CERTE COSE (Opera) GHETTO SUPERSTAR feat. Ghali (Opera) DOLCEVITA (Opera) ZERI IN PIÙ (LOCURA) feat. Laura Pausini (Opera)

IL live esclusivo

Per festeggiare l’uscita della riedizione e presentarlo ufficialmente alla stampa, Lazza ha organizzato un mini-live su uno dei rooftop che affacciano direttamente su Piazza Duomo a Milano, con vista diretta sulla Madonnina.

In questa occasione ha cantato un paio di brani con la presenza della band più, in chiusura, la versione con alcuni archi di 100 Messaggi.

Non sono state spese molte parole dal rapper, visibilmente emozionato e totalmente assorto nella situazione, ma ha tenuto a ribadire un concetto che in molti non avrebbero ribadito: “ringraziate i musicisti, non me. E’ merito loro”.

Per la prima volta (e come ha detto anche lui, “forse l’unica, la prossima volta che mi vedrete vestito così sarà al mio matrimonio”) Lazza si è presentato in abito elegante, giacca e cravatta con al collo una collana di enorme valore.

Outfit elegante che è stato chiesto anche agli ospiti e che ha fatto il paio con l’eleganza non solo del rapper ma anche di tutta l’orchestra.

LAZZA TOUR 2025

A margine, ricordiamo che Lazza tornerà in tour a partire dal 5 luglio per tutta l’estate e ci sarà l’occasione per migliaia di fan di potere ascoltare anche alcune di queste canzoni nelle nuove edizioni. Di seguito il calendario:

Sabato 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil

| Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil Mercoledì 9 luglio 2025 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

| MILANO @ STADIO SAN SIRO Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

| Servigliano (FM) – No Sound Fest Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

| Roma – Rock in Roma Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

| Genova – Arena del Mare Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

| Catania – Wave Summer Music 2025 Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

| Salerno – Salernosounds Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

| Cosenza – Summer Arena Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

| Lecce – Oversound Music Festival Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

| Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

| Riccione (RN) – Versus Festival Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

