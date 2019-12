Il 2019 di Coez si sta per chiudere con diverse soddisfazioni alle spalle e numerose novità pronte per essere annunciate e vissute nel 2020. Il singolo È Sempre Bello, dopo un’esclusiva anteprima a Milano e Roma (Qui il nostro articolo), è risultato il più ascoltato dell’anno su Spotify e il tour ha registrato un successo crescente, data dopo data.

E’ stato annunciato per l’11 luglio 2020 il ritorno live all’Ippodromo delle Capannelle nella Capitale, in occasione della kermesse Rock in Roma.

“L’11 luglio 2016 ho scritto la canzone che mi ha cambiato la vita, era il giorno del mio compleanno.

L’11 luglio 2020 ho scelto di farmi un altro regalo, tornare sul palco di Rock in Roma.”

Un atteso ritorno live dopo l'ottimo riscontro delle 11 date di È Sempre Bello In Tour, la tournée partita dall'Arena di Verona e che ha toccato i palasport più importanti d'Italia.







COEZ È SEMPRE BELLO

“Nelle classifiche di Spotify “È sempre bello” risulta il brano più ascoltato in Italia nel 2019 e devo dire che questa volta non me lo aspettavo assolutamente, ve vojo bene.”

Questo il messaggio che Coez ha postato sui social per annunciare l’ottimo risultato del brano, che in meno di un anno ha totalizzato oltre 65 milioni di streams, conquistando ben 4 dischi di platino.

Invece l’album, uscito il 29 marzo per Carosello Records, ha solo recentemente ottenuto il primo disco di platino. Gli altri singoli estratti Domenica e La Tua Canzone hanno rispettivamente ottenuto 2 platini e 1 platino.

Foto dai Social di Coez