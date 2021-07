Dopo la Finlandia, continua il tour di cmqmartina con nuove date. Info e biglietti.

cmqmartina torna in Italia con nuovi show dopo il suo primo show internazionale in Finlandia, a Hesinki.

Dopo l’appuntamento internazionale del 23 luglio, il tour riprenderà ad agosto per le ultime 4 date italiane. Durante la tappa del 2 ottobre a Faenza (RA), la cantante riceverà il Premio Giovani MEI 2021.

Queste le date del tour

cmqmartina – tour estate 2021

4 giugno – MI MANCHI – Segrate (MI) – SOLD OUT!

25 giugno – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI) – opening for EMMA

14 luglio – Parco della Musica – Padova

17 luglio – Albori va in città @ Piazzale degli Alpini – Bergamo

23 luglio – Little Italy Finland – Helsinki

20 agosto – Siren Festival – Vasto (CH)

28 agosto – Domino Festival – Figline Valdarno (FI)

11 settembre – Fornace Smalltown – Casale sul Sile (TV) NUOVA DATA!

02 ottobre – MEI 2021 – Faenza (RA) NUOVA DATA!

