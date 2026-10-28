I Clean Bandit e TÄRA hanno pubblicato venerdì 23 ottobre il nuovo singolo La Dolce Vita per CB X, l’etichetta indipendente del collettivo. Il brano farà parte del prossimo album dei Clean Bandit, atteso per il 2027, e riflette sulle conseguenze del voltarsi dall’altra parte.

L’etichetta CB X aveva già pubblicato Company, realizzato con Chlöe e Omah Lay e uscito il 18 settembre, e I Don’t Wanna Hurt You, in collaborazione con Biig Piig, uscito il 17 giugno.

TÄRA era comparsa di recente nel ritornello di l’ultimo coccodrillo, il singolo di Westcross uscito il 18 settembre e apripista dell’album bar speranza, pubblicato il 2 ottobre.

Clean Bandit e TÄRA, il significato di La Dolce Vita

La Dolce Vita è stata scritta dal collettivo vincitore di un Grammy Award Clean Bandit insieme alla cantautrice palestinese-italiana TÄRA. Il brano unisce R&B contemporaneo e sonorità arabe, un genere che lei stessa definisce “Arab’n’B”. TÄRA canta in italiano e in arabo, mentre gli archi tipici dei Clean Bandit accompagnano un ritmo da club.

Jack Patterson dei Clean Bandit racconta il lavoro sull’arrangiamento: “Volevamo far emergere nell’arrangiamento l’ironia presente nel testo. TÄRA mi ha fatto conoscere alcuni splendidi strumenti arabi per i quali non avevo mai scritto prima, e mi sono divertito moltissimo a lavorare sulle parti degli archi.”

TÄRA spiega il brano: “La Dolce Vita parla di quanto sia facile perdersi nel comfort e nel piacere, finendo per distaccarsi dalle ingiustizie e dalle sofferenze che accadono intorno a noi.” La cantautrice aggiunge: “Racconta la natura dolceamara dell’evasione: la dolcezza momentanea del distogliere lo sguardo e l’amarezza di ciò che scegliamo di non vedere.”

Grace Chatto dei Clean Bandit racconta: “Per me, TÄRA è una delle artiste più entusiasmanti al mondo in questo momento. Collaboriamo con molti artisti, ma quando è entrata nel nostro studio all’inizio di quest’anno è stato diverso.”

Chatto prosegue: “La sua visione è così forte e così bella. Il modo straordinario in cui combina sonorità arabe e italiane è unico: non avevo mai sentito nulla di simile. È stato un vero onore lavorare con lei, sia come musicista sia come regista.”

Il videoclip ufficiale di La Dolce Vita

TÄRA ha ideato e diretto il videoclip ufficiale di La Dolce Vita, girato all’inizio dell’estate a San Giorgio a Liri, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio.

Jack Patterson ha raccontato le riprese: “Per girare il videoclip siamo andati in un piccolo paese vicino a Napoli, dove TÄRA ha diretto le riprese. È stato incredibile vedere la sua visione prendere vita: è una forza creativa straordinaria!”

Patterson ha scherzato anche sul proprio ruolo sul set: “E sono stato molto contento che il mio ruolo consistesse soprattutto nel pescare e mangiare spaghetti!”

Foto di Manuel Ferraro