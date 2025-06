Claudio Baglioni festeggia i 40 anni de “La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre” con tre speciali progetti

Pubblicato l’8 giugno 1985, l’album La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre di Claudio Baglioni spegne quest’anno 40 candeline e per celebrarlo sono state ideate ben tre iniziative: un progetto discografico (6 giugno, Sony Music Italy), un progetto editoriale (18 giugno, Edizioni Curci) e un progetto live, anticipato da un concerto-evento in anteprima a Lampedusa (27 settembre, Friends & Partners), che prenderà vita nel 2026.

IL PROGETTO EDITORIALE

Il progetto editoriale, ideato e realizzato da Edizioni Curci, ha la sua punta di diamante nel cofanetto super deluxe La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre (mille copie numerate – edizione limitata), che contiene tre contenuti speciali.

Il primo è il libro d’artista di Emiliano Ponzi: un raffinato coffe table book di grande formato (31,5×31,5 cm) in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de La Vita è Adesso, trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.

Il secondo è il doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre nella nuova edizione con cui Sony Music Italy ha voluto celebrare i 40 anni del disco.

Il terzo, infine, è una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine nei confronti del pubblico.

IL PROGETTO DISCOGRAFICO

Il progetto discografico di Sony Music Italy è un remake de La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre, che reinterpreta – con sonorità e stili attuali – undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico.

Nello specifico, il disco contiene le dieci tracce dell’album del 1985 e un brano inedito, Il Sogno è Sempre, che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai.

Il brano – realizzato con l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi – si trasforma così in un vero e proprio inno all’ideale, alla speranza e all’avvenire, valorizzandone ulteriormente il significato e mantenendone viva l’essenza.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’album:

Un nuovo giorno o un giorno nuovo L’amico e domani Uomini persi La vita è adesso Tutto il calcio minuto per minuto Andiamo a casa Amori in corso E adesso la pubblicità Un treno per dove Notte di note, note di notte Il sogno è sempre

Qui, di seguito, riportiamo invece le diverse versioni in cui è disponibile l’album:

Doppio LP nero 180 gr numerato con booklet di 16 pagine (in esclusiva per Sony Music Store)

Doppio LP nero 180 gr con booklet inserito nei cofanetti super deluxe La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre, pubblicati da Edizioni Curci in edizione limitata (1000 pezzi)

Doppio LP bordeaux 140 gr con booklet di 16 pagine

Doppio LP verde 40 gr con booklet di 16 pagine

CD con booklet di 20 pagine

Digitale in Dolby Atmos

IL PROGETTO LIVE

Per questa straordinaria ricorrenza Friends & Partners ha ideato GrandTour La Vita è Adesso: 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che il 27 settembre verranno anticipate da uno straordinario concerto-evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa, dove verranno annunciate tutte le date, in programma da fine giugno a metà settembre 2026.

I biglietti per le tappe del GrandTour La Vita è Adesso saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 del 29 settembre alle ore 10.00 del 30 settembre, mentre per acquistarli su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 del 2 ottobre.

CLAUDIO BAGLIONI, “LA VITA è ADESSO, IL SOGNO è SEMPRE”

L’album La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre di Claudio Baglioni ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta.

Ma non è tutto! Il suo successo ineguagliato lo rende infatti, ancora oggi, il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Insomma, si tratta di un unicum della storia della musica italiana, non solo in termini di record di vendite (4 milioni e mezzo di copie fisiche), ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

Foto di copertina a cura di Toni Thorimbert