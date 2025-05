Claudio Baglioni: due progetti per festeggiare i 40 anni dell’album La vita è adesso

L’album La vita è adesso, il sogno è sempre di Claudio Baglioni compie 40 anni ed è ad oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese.

Oltre 4 milioni e mezzo di copie fisiche e la permanenza in classifica per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

Per festeggiare questo importante compleanno della discografia di Claudio Baglioni ci sono due iniziative: un progetto discografico e uno editoriale.

La vita è adesso – progetto discografico

SONY MUSIC ITALY propone un progetto discografico unico, già preordinabile e disponibile dal 6 giugno, in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos, un remake de La vita è adesso, il sogno è sempre che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico.

Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi.

L’album è disponibile in doppio vinile nei seguenti 4 formati e in cd:

Doppio LP nero 180 gr numerato con booklet di 16 pagine

Doppio LP nero 180 gr con booklet inserito nei cofanetti super deluxe

Doppio LP bordeaux 140 gr con booklet di 16 pagine

Doppio LP verde 40 gr con booklet di 16 pagine

CD con booklet di 20 pagine

La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito Il sogno è sempre che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai.

Claudio baglioni La vita è adesso, il sogno è sempre Tracklist

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

L’amico e domani

Uomini persi

La vita è adesso

Tutto il calcio minuto per minuto

Andiamo a casa

Amori in corso

E adesso la pubblicità

Un treno per dove

Notte di note, note di notte

Il sogno è sempre

La cover e i booklet ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal fotografo di fama internazionale Toni Thorimbert, che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

La vita è adesso – progetto editoriale

Il progetto editoriale La vita è adesso, il sogno è sempre, ideato e realizzato da Edizioni Curci, in edizione limitata di mille copie numerate è disponibile a partire dall’11 giugno e preordinabile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi.

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali: il libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani, un coffee table book, di grande formato (31,5×31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi reinterpretano le canzoni de La vita è adesso illustrando le canzoni di Claudio Baglioni invitando a riscoprire lo spirito dell’album, dai sogni dell’Italia degli anni Ottanta fino ai giorni nostri.

Un oggetto da collezione in edizione lusso, in cui le figurazioni di Emiliano Ponzi si accostano a frasi estratte dalle composizioni in un armonico flusso emotivo. La versione del doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de La vita è adesso, il sogno è sempre nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album.

Una cartolina d’autore siglata da Claudio Baglioni, impreziosisce il progetto, in cui il tratto di Emiliano Ponzi si intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.