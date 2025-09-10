Claudia Mori scrive alla Rai sui social: l’azienda sarebbe sparita con Adriano Celentano

Claudia Mori, moglie e manager di Adriano Celentano, ha pubblicato un post molto duro rivolto alla Rai e in particolare a Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato dell’azienda di Viale Mazzini.

Un messaggio che riporta al centro il possibile ritorno televisivo del Molleggiato, da anni lontano dal piccolo schermo.

Claudia Mori: il messaggio pubblico alla Rai di Giampaolo Rossi

Adriano Celentano negli ultimi anni ha scelto Instagram, attraverso il profilo @celentanoinesistente, per commentare l’attualità e comunicare con i suoi fan. Questa volta, però, a scrivere non è lui ma Claudia Mori, che ha utilizzato lo stesso canale per inviare una sorta di mail pubblica. Il titolo non è casuale: “Il tempo se ne va”, come il celebre brano inciso da Adriano.

Queste le sue parole indirizzate all’AD della Rai:

“Egr. Dott Rossi, AD Rai,

come sa? Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai.

Mesi fa ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano.

Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro”.

Una dichiarazione che mette in evidenza la mancata risposta dell’AD, dopo un primo interessamento al progetto di Celentano. Un incontro in cui era presente anche l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo e attuale sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Gianmarco Mazzi.

Adriano Celentano: da quanto manca dalla tv e dalla musica?

Il Molleggiato manca da tempo dal piccolo schermo. Era il 2019 quando Adrian, la sua opera cartoon, andò in onda su Canale 5 dopo quattro anni di rinvii. La serie venne poi sospesa, ufficialmente per motivi di salute di Celentano, ma anche a causa degli ascolti inferiori alle aspettative.

A livello musicale, l’ultimo progetto firmato Adriano Celentano risale al 2021. Il 26 novembre, in occasione dei quasi 25 anni di collaborazione con Mina, è uscito l’inedito Niente è andato perso, contenuto nel cofanetto MinaCelentano – The Complete Recordings. Una raccolta che ha chiuso idealmente il loro percorso artistico comune, iniziato nel 1998 e proseguito fino al 2017.

Il post di Claudia Mori porta la situazione allo scoperto: Adriano Celentano tornerà in Rai con un nuovo progetto? Non ci resta che attendere eventuali risposte dalla dirigenza Rai.