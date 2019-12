Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita FIMI. L’ultima settimana di uscite consistenti prima del Natale. Arriva il nuovo live di Vasco Rossi, Vasco non Stop live, e subito debutta alla #1.

Resiste molto bene l’album di Tiziano Ferro mentre perdono terreno Biagio Antonacci e Jovanotti.

Andiamo subito a scoprire le nuove classifiche.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Risale alla #20 Renato Zero con Zero il folle (+4), alla #19 scendono i Modà con Testa o croce (-1) mentre alla #15 troviamo Atlantico on tour di Marco Mengoni (-3) e alla #17 The Christmas present di Robbie Williams (-3).

In discesa alla #16 il best of de Il Volo (-3), alla #15 risale Christmas di Michael Bublè (+7) e alla #14 perde terreno Note di Viaggio Capitolo 1 di Francesco Guccini (-3).

Scende alla #13 D.O.C. di Zucchero (-4), alla #12 stabile Colpa delle favole di Ultimo (=) e alla #11, fuori dalla Top 10 ad una settimana dall’uscita, Lorenzo sulla luna di Jovanotti (-3).

Perde ben sette posizioni scendendo alla #10 Chiaramente visibili dallo spazio di Biagio Antonacci (-7), alla #9 Everyday life dei Coldplay (-2), alla #8 fa un enorme balzo in avanti FSK Trapsight Revenge di FSK Satellite (+49) e alla #7 Salmo guadagna venti posizioni grazie all’uscita della versione live dell’album Playlist (+20).

Rimangono saldi alla #6 Mina Fossati (=) e alla #5 Marracash con Persona (=). Alla #4 scende Cesare Cremonini con Cremonini 2C2C the best of (-3), alla #3 risale tha Supreme (+1) e Tiziano Ferro resiste alla #2 con Accetto miracoli (=).

In vetta entra Vasco Rossi con Vasco Non Stop Live.

Da segnalare i debutti di Ko del Mondo della C.S.I. alla #38 e di Motta dal vivo alla #77.

