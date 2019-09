La classifica radio Earone di questa settimana vede l’approdo in testa per la prima volta del nuovo singolo di Beautiful People di Ed Sheeran e Khalid.

Ciò che sorprende è l’ottima performance di Mahmood, ma anche della coppia Fred De Palma e Ana Mena.

Tra i brani forti dell’estate 2019 gli unici ancora presenti nella Top Ten sono la ex numero 1 Margarita di Elodie e Marracash e il singolo di Rovazzi, anche se quest’ultimo è uscito solo a luglio.

Scopriamo l’ultima classifica radio Earone dell’estate nel dettaglio.

Sale alla #20 ed entra nella Top 20 Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (+14), mentre alla #19 la notizia dello scioglimento dei Thegiornalisti (Qui il nostro articolo) fa scendere inesorabilmente il loro ultimo singolo Maradona Y Pelé (-9).

Sale alla #18 Circles di Post Malone (+6), mentre alla #17 la più alta nuova entrata è Tua per sempre di Elisa.

Crolla alla #16 Dove e quando di Benji & Fede (-7) che a breve lanceranno un nuovo singolo per presentare l’album di prossima uscita.

Scende alla #15 Kids di Merk & Kremont (-4), mentre alla #14 sale Friday Night di Burak Yeter (+6), così come alla #13 fk this up di Noëp feat. Chinchilla (+8).

Crollo deciso e inaspettato per Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello, la scorsa settimana in vetta e oggi alla #12. Giù anche Loco Contigo di Dj Snake & J Balvin feat. Tyga (-5) ora alla #11.

In attesa del concerto di chiusura del Jova Beach Party di Linate (Qui il nostro articolo), entra nella Top Ten Prima che diventi giorno (+7).

Alla #9 in ascesa La tua canzone di Coez (+9), mentre alla #8 non si muove Senza Pensieri di Fabio Rovazzi, Loredana Berté e J Ax (=).

Stabile alla #7 Io Sono Bella di Emma (=), mentre alla #6 fa un piccolo passo indietro Piece Of Your Heart di Meduza feat. Goodboys (-1).

Ottima prestazione per Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (+9) che raggiunge la #5, sua miglior posizione.

Alla #4 arretra Margarita di Elodie & Marracash (-1), così come Heaven di Avicii (-1).

Exploit di Mahmood che con Barrio (+17) sfiora la vetta e si ferma alla #2.

La canzone regina della classifica radio Earone di questa settimana è Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (+3).

