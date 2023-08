AL NUMERO #1 DELLE RADIO NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2023: DOMINANO LAZZA, ANNALISA E I THE KOLORS

Con la classifica EarOne numero 31 si è chiuso il mese di luglio e possiamo stilare un nuovo bilancio sull’andamento in radio di artisti e case discografiche nei primi sette mesi del 2023 tenendo conto solo dei brani che hanno conquistato la prima posizione nella classifica radio.

Dati EarOne alla mano abbiamo nel periodo che va da gennaio a luglio 2023 un re e una regina delle radio. E se lo scorso anno questo titolo era andato ad una delle coppie musicali di quest’estate, Marco Mengoni ed Elodie, quest’anno a comandare sono in tre: un uomo, una donna e una band. Cinque posizioni al primo posto infatti per il secondo classificato a Sanremo 2023, Lazza con Cenere, per Annalisa (quattro con Mon Amour e un primo posto con Disco Paradise, brano per l’estate lanciato con Fedez e Articolo 31) e cinque posizioni per i The Kolors di cui tre consecutive.

Seguono, tre volte al primo posti, la coppia Blanco con Mina (Un briciolo di allegria) mentre si fermano a due Marracash (Importante), Pinguini Tattici Nucleari (con Coca zero e Rubami la notte), Marco Mengoni (di cui una con Elodie) e, unica artista internazionale ad aver raggiunto la #1 nel 2023, Lady Gaga (grazie al successo virale di Bloody Mary innescato da TikTok e dalla serie Netflix Mercoledì).

Infine una volta alla #1 Tananai (Abissale), Tommaso Paradiso (Viaggio intorno al sole) e Laura Pausini che con Un buon inizio ha ripreso la #1 delle radio a più di 10 anni dall’ultima volta.

Il Festival di Sanremo 2023 è stato al primo posto in classifica per sei settimane: cinque con Cenere di Lazza e una con la canzone vincitrice, Due vite di Marco Mengoni.

Italodisco dei The Kolors e Cenere di Lazza sono ad oggi i brani che hanno occupato per più volte, 5, la numero #1.

Per quel che riguarda le case discografiche e relative etichette Universal Music è partita dominando tutta la prima parte del 2023 e conta ad oggi 15 primi posti in classifica EarOne 2023 suddivisi tra Island Records (12), Interscope (2) e Capitol (1).

Dalla primavera è iniziata la grande rimonta di Warner Music Italy che ha messo a segno da fine marzo ben 11 primi posti grazie ad Annalisa, The Kolors, Fedez e Articolo 31, Laura Pausini. Chiude la Sony Music Italy con 4 primi posti (due per Columbia e 2 per Epic).