Classifica album 2020. Ormai ci siamo quasi, stiamo per lasciarci alle spalle l’anno ormai per tutti conosciuto come quello del Covid-19, un anno difficilissimo per la musica. In attesa di vedere se a Natale si venderanno nuovi dischi e di poter conoscere a inizio 2021 la classifica ufficiale degli album più venduti rilasciata dalla FIMI, andiamo a scoprire ad oggi, quali sono i 50 album più venduti in Italia.

Partiamo con qualche considerazione… nella Top 50 sono ben 41 i dischi italiani presenti e solo 9 quelli internazionali. Nessun album estero è presente nella Top 10 (primo alla #13 Harry Styles mentre l’ultimo di Justin Bieber, Changes, anche nel nostro si è rivelato un flop rispetto al precedente Purpose con poco più di 13.000 unità.

Sanremo 2020 vince rispetto a Sanremo 2019. Se lo scorso anno i dischi del Festival presenti in Top 100 erano 4, quest’anno salgono a quota 6. L’album del Festival più venduto (anche senza considerare le copie prima della ristampa) è quello dei Pinguini Tattici Nucleari.

La donna che in assoluto invece ha raggiunto la posizione più alta in classifica è Elodie con il suo This is Elodie che occupa la numero #21 della classifica.

Per quel che riguarda Amici di Maria De Filippi la vincitrice Gaia con il suo album Genesi, poi ristampato nella versione Nuova genesi, si mantiene in linea con i due protagonisti della scorsa edizione, Alberto Urso e Giordana Angi. Per lei la posizione numero #45 e poco più di 27.000 copie vendute. Nessun altro disco dei ragazzi dell’edizione 2020 è riuscito ad entrare nella Top 100 del 2020.

Da notare inoltre come, per il secondo anno consecutivo, Ultimo è presente con tutti e tre i suoi album nella Top 50.

Andiamo quindi a scoprire le prime cinquanta posizioni in classifica. Clicca su continua.