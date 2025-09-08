Clara diventa una Winx e incide la nuova sigla “Nel segno di Winx” per la serie Netflix “The Magic is Back”

Clara torna protagonista con una collaborazione speciale: sarà la sua voce a firmare la nuova versione di Nel segno di Winx, la sigla cult che accompagnerà il ritorno della saga con Winx Club: The Magic is Back, in arrivo su Netflix il 2 ottobre e in autunno anche sui canali Rai.

La notizia arriva a ridosso della pubblicazione in digitale del nuovo singolo di Clara, Uragani, brano lanciato in radio a ferragosto.

Winx Club: The Magic is Back

Il nuovo capitolo segna il ritorno di Bloom e delle sue inseparabili amiche. La serie, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow, si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e nuovi effetti speciali, ma resta fedele ai temi che hanno reso le Winx un fenomeno globale: amicizia, avventura, magia e stile.

Dal 2004 a oggi le fate di Alfea hanno conquistato 8 stagioni animate, 3 film per il cinema, 4 film tv e 2 stagioni live action Netflix Original. Con oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 35 miliardi su TikTok, le Winx restano uno dei fenomeni più longevi e amati del Made in Italy.

Clara – Il significato di Nel segno di Winx

La sigla delle Winx corso degli anni è stata tradotta in tantissime lingue e continua ad essere ascoltata dai fan di tutto il mondo. Ora viene riproposta con un arrangiamento rinnovato firmato da Dav e Vvenice. A interpretarla è Clara, giovane voce del pop italiano e fan dichiarata della serie, che ha raccontato:

“Sono cresciuta con le loro storie e i loro scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile. Non vedo l’ora di condividere con tutti questa esperienza magica, spero possa trasmettere la stessa gioia che ha regalato a me”.

La nuova versione della sigla, che porta con sé un forte senso di nostalgia e rinnovata energia, sarà disponibile dall’8 settembre in due versioni: italiana e internazionale, con il titolo Under the Sign of Winx.

Testo di Nel segno di Winx

Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi

Winx, la tua mano nella mia, più forza ci darà

Uno sguardo e vinceremo insieme

Winx, un sorriso è una magia che luce ci darà

Solo un gesto e voleremo ancora

Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi

Notte magica, s’illumina il cielo

Fra le stelle la sfida per me,

Su una nuvola io volo nel vento

Con gioco e fantasia coloro la mia vita

Le mi ali nel cielo

Winx, la tua mano nella mia, più forza ci darà

Uno sguardo e vinceremo insieme

Winx, un sorriso è una magia che luce ci darà

Solo un gesto e voleremo ancora

Winx, sei magica

Winx, tra le stelle sei

Winx, un raggio di luce, un fuoco sotto il segno di Winx