Cioffi tocca i cuori nell’esibizione live de “Insegnami a Cadere”

Cioffi ha pubblicato il videoclip del brano “Insegnami a Cadere”. La clip è la performance dal vivo dell’artista, registrata all’RDS Summer Festival.

“Insegnami a Cadere” fa parte dell’album “Passa Tutto alla Tua Età“, pubblicato dal cantautore pochi mesi fa. Si tratta di un brano piano, voce e archi, delicato e intenso allo stesso tempo. Il pezzo racconta della perdita di una persona importante e di quello che è il desiderio di poterla rivedere almeno un’ultima volta.

Il brano è dedicato alla madre dell’artista, scomparsa due anni fa. Tra ricordi, speranza e malinconia, “Insegnami a Cadere” è stata scritta da Cioffi con l’intento di comporre una canzone d’amore e non una canzone d’addio.

Su Instagram, il cantante ha raccontato: “Ho il privilegio di poter parlare a tante persone quando mi esibisco. Quest’estate ho condiviso un’emozione con serenità e normalità: io 2 anni fa ho perso la mia mamma. E ho la consapevolezza che chiunque mi ascolti su un palco o stia leggendo questo post abbia perso qualcuno, che possa essere un genitore, un amico, un fratello, un fidanzato o un figlio e in quel caso non saprei cosa dire. O magari un amico con cui non parla più perché la grandezza della musica è far sì che tu possa rispecchiarti nelle parole di qualcuno o coglierne sfumature diverse. A volte è bello parlare anche di queste cose, un po’ più profonde e difficili da affrontare. Con la certezza che chiunque abbiamo perso sia con noi. Che bello godere della bellezza delle piccole cose, ricordando, rendendo eterno un momento, facendo vivere chi c’è, sapendo che rimane con noi e dentro di noi. Viva la vita, viva la musica, i sogni e i ricordi”.

L’esibizione live, tenuta da Cioffi all’RDS Summer Festival e ora pubblicata come videoclip su YouTube, è particolarmente toccante. Durante l’esibizione live, il cantante ha ricordato la madre dedicando il pezzo a lei e anche a tutti coloro che nella vita hanno perso delle persone che amavano.

Cioffi – Insegnami a Cadere – video

Ecco il videoclip di “Insegnami a Cadere“.

Insegnami a cadere, il testo

Lyrics: Andrea Cioffi

Music: Stefano Tartaglino, Alessandro Caligaris

Producer: Steve Tarta, Fabrizio Ludovici, Daniele Ciaglia e Klavier

Etichetta e distribuzione: 2023 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Da quando non ci sei, non c’è ordine

I vestiti sai, io non gli piego più

Ogni mio sorriso è come un’illusione sai

Che cosa c’è?

Non so, dimmelo te

E ti dirò com’è cambiata Lugo giù

Tu dimmi se è più bella vista da lassù

Noi sai

Non abbiam volato mai

Tu insegnami a cadere

Come quando mi tiravi su e mi sembrava di volare

Tutti quei tuoi baci che come cerotti ora sono nuvole che ormai

Con il sole

Volan via

Per me resterai per sempre la sola,

Sarà un dono anche solo sognarti,

Grazie mille per quando lo farai

Vorrei dirti mi manchi

Ai tuoi occhi non sarò mai grande

Sta mattina sei meno distante

Tu insegnami a cadere

Come quando mi tiravi su e mi sembrava di volare

Tutti quei tuoi baci che come cerotti ora sono nuvole che ormai

Con il sole

Volan via

Oramai torna a casa che fuori è già inverno

A settembre cadono le foglie

Come cado ancora io

Sarà marzo porterai colore

Non sarà un addio

E

Tu insegnami a cadere

Come quando mi tiravi su e mi sembrava di volare

Tutti quei tuoi baci che come cerotti ora sono nuvole che ormai

Con il sole

Volan via