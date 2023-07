Cioffi videointervista: “nel mio album ho raccontato l’evoluzione di un uomo senza seguire le logiche del mercato”

Cioffi torna ai nostri microfoni per raccontarci il suo nuovo album Passa Tutto alla Tua Età, pubblicato di recente e lavorato nel corso degli ultimi mesi:

Tredici brani in totale che raccontano un passaggio di consegne tra un’età passata e un futuro dove Cioffi è un’altra persona che vuole vivere cose nuove:

Una cosa che è cambiata maggiormente nelle tre fasi:

Tutti racconti autobiografici di Cioffi. In una canzone si fa riferimento alla ricerca della normalità nell’amore:

“Inizialmente, quando uno è ragazzino, sogna l’amore incredibile. Poi, con il tempo, scopre che c’è bisogno di altre cose e si cerca la normalità. Non ho ancora trovato una partner che mi dia questo.

Ho trovato però un gruppo di amici e una vita che mi danno serenità. Non sto cercando l’amore ma se arriva ben venga.

Sono diventato più sicuro di me, di ciò che voglio fare anche nella scelta musicale. So cosa voglio, so cosa mi piace, so cosa non voglio e cosa non mi piace fare.

Voglio fare musica che mi piace, non mi interessa seguire le mode o adattarmi a qualcosa, letteralmente non me ne frega niente. Io in futuro voglio andare a fare cantautorato pesante che va contro tutti i canoni che vanno per adesso”