Cioffi racconta il contrasto tra il tempo servito per amarsi e il piccolo istante bastato per perdersi in “Diecimila bugie”

Cioffi Diecimila bugie è il nuovo singolo del giovane cantautore che, qualche settimana fa, abbiamo ospitato su All Music Italia per un live in esclusiva (vedi qui).

Il brano, una ballad energica realizzata con il producer Steve Tarta (Emanuele Aloia, tra gli altri) rappresenta l’esordio di Cioffi con l’etichetta Hokuto Empire.

Uscito venerdì 28 maggio il nuovo singolo segue Anima Fragile e Fuochi d’Artificio.

Diecimila bugie è una ballad caratterizzata da un mix di sonorità tra pop moderno e nuovo cantautorato italiano che racconta la confusione vissuta dopo la fine di una storia d’amore.

Il punto di vista adottato è quello dell’artista, che diventa però, allo stesso tempo, universale, di emozioni e situazioni in cui tutti si sono ritrovati almeno una volta e nelle quali Cioffi riesce a farci immedesimare e

ritornare con il pensiero.

L’incertezza dei propri sentimenti, il conflitto tra mente e cuore, la malinconia dei ricordi, quelle “diecimila bugie”, raccontate a vicenda, i centomila messaggi, gli attimi spensierati impressi in una fotografia ormai

dimenticata.

Ecco come racconta la canzone Cioffi:

” ‘Diecimila Bugie’ racconta il contrasto tra il tempo servito per trovarsi, conoscersi, amarsi e il piccolo istante bastato per perdersi. È il mettere in dubbio un addio e nutrire l’incertezza del domani. È l’eterno conflitto fra amore e odio. È il ricordo di un momento di vita insieme e di tutte le piccole cose che raccontano una storia, da centomila fotografie che rendono eterno un attimo, a diecimila bugie che omettono

delle verità che non si conosceranno mai“.

Cioffi Diecimila bugie testo e audio

Testo: Andrea Cioffi, Riccardo Castiglioni

Musica: Andrea Cioffi, Stefano Tartaglino (Steve Tarta)

Producer: Steve Tarta

Etichetta: 2021 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Edizioni: Mamely

Non so se mi manchi

Se ti voglio davvero

Se ti amo o ti odio

Se era amore sincero

Ma son qui che ti penso e mi brucia perché

Anche questa canzone l’hai scritta te

E se poi ti rincontrassi per caso

E mi chiedessi per noi ci sarà ancora un domani

Ti direi

Non chiederlo a me, non chiederlo a me

Ma come perché?

E tanto tempo per trovarsi passa,

Un secondo poi per dirsi basta e che

Un sentimento è come un fiore

Puoi spezzarlo se lo tocchi

Con te ho fatto un lungo viaggio

Ho visto il mondo nei tuoi occhi

Non so se mi manchi

Se ti voglio davvero

Se ti amo o ti odio

Se era amore sincero

Ma son qui che ti penso e mi brucia perché

Anche questa canzone l’hai scritta te

E fra mille paure

Diecimila bugie

Centomila messaggi

E ancora fotografie

Io son qui che racconto

Un’altra volta di te

Anche questa canzone

L’ho scritta per te

Un futuro se c’è, io non lo vedo

Sono anni volati, no non torneranno indietro

E fa ridere adesso, pensarci distanti

Insieme non faceva paura diventar grandi

E quanti occhi son stati come guide per i tuoi

Quando ancora non sapevi che esistessero anche i miei

Noi come un’onda sempre più alta

Noi quella nave, che si ribalta

E tanto tempo per trovarsi passa,

Un secondo poi per dirsi basta e che

Un sentimento è come un fiore

Puoi spezzarlo se lo tocchi

Con te ho fatto un lungo viaggio

Ho visto il mondo nei tuoi occhi

Non so se mi manchi

Se ti voglio davvero

Se ti amo o ti odio

Se era amore sincero

Ma son qui che ti penso e mi brucia perché

Anche questa canzone l’hai scritta te

E fra mille paure

Diecimila bugie

Centomila messaggi

E ancora fotografie

Io son qui che racconto

Un’altra volta di te

Anche questa canzone

L’ho scritta per te

Ci siamo persi senza capire

Che anche il silenzio può allontanare

E quante frasi che avrei da dire

A chi infondo non sa ascoltare

E in fin dei conti cosa rimane

Solo una storia da raccontare

Frasi di un addio che il tempo

Forse potrà cancellare

E tanto tempo per trovarsi passa,

Un secondo poi per dirsi basta e che

Un sentimento è come un fiore

Puoi spezzarlo se lo tocchi

Con te ho fatto un lungo viaggio

Ho visto il mondo nei tuoi occhi

Non so se mi manchi

Se ti voglio davvero

Se ti amo o ti odio

Se era amore sincero

Ma son qui che ti penso e mi brucia perché

Anche questa canzone l’hai scritta te

E fra mille paure

Diecimila bugie

Centomila messaggi

E ancora fotografie

Io son qui che racconto

Un’altra volta di te

Anche questa canzone

L’ho scritta per te